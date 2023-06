Az Ikrek bölcs tanácsot kap, a Szűznél kiborul a bili

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Az Oroszlán Hold feltüzeli amúgy sem higgadt természetét, úgyhogy most fékezze tudatosan az indulatait, és számoljon el tízig, mielőtt reagálna kényesebb szituációkban. A Rák jegyében járó Nap a család fontosságát emeli ki az ön számára.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Ma valaki egy tervvel áll elő, és azt kéri, vegyen ön is részt benne. Talán mindkettejüknek sikert hozhat, de egy esetleges kudarc most önt nagyon elkeserítené. Kövesse a szívét és a megérzéseit ebben az ügyben is, az nem fogja megcsalni!

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Úgy érzékeli mostanában, hogy egy önhöz közel álló személy folyamatosan változik, és mintha ennek nem is lenne tudatában. Nem szabad túlságosan fennakadni ezen, hiszen a világ is változik körülöttünk, vele pedig nekünk is változnunk kell. Mindez pedig még önre is igaz lehet.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Már a Rák havában járunk, ami önnek szuper lehetőségeket jelez. Ha van valami, amit régóta tervez, azt ne halogassa tovább, érdemes belevágni, mert most könnyebben célt érhet. Igaz ez magánéleti ügyekre és munkára is.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Az Oroszlán jegyében jár még a Hold. Ma szívesen mutatja ki a szeretetét, vonzalmát, szenvedélyét a másiknak, méghozzá önhöz illő, grandiózus módon. Igazán lenyűgözi a másikat. Ha még csak az ismerkedés fázisában tartanak, most akkor is teljesen lehengerli a kiszemeltjét.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Csütörtökön talán egy picit tele van a hócipője, és úgy érzi majd, hogy bármennyi energiát is beleöl, nem halad kellőképpen a dolgaival. Nem kellene, hogy így legyen. Tekintsen objektíven a helyzetre, és rá fog jönni, hogy az az alapprobléma, hogy túlzóak az elvárásai önmagával szemben!

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ha többször azon „kapja” magát, hogy elégedetlenkedik, akkor talán itt az ideje, hogy változtasson, és letegye ennek az alapjait. Ma még talán csak a színfalak mögött tevékenykedhet, de hamarosan kiléphet az árnyékból, és láthatóvá válik mindenki számára, mit gondol a jövőjéről.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Remélhetőleg szabadságon van, vagy legalább lazább a napja, mert most komoly elképzelések érlelődnek önben, de csak akkor, ha van rá ideje, szabad gondolati kapacitása, hogy ezek tényleg megfoganjanak önben. Akkor viszont remek ötletei lesznek a csütörtöki napon.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Ma felszínre törhet a kreativitása. Olyannyira, hogy nehéz is beemelnie a racionális szempontokat, mert most szárnyal, és szívesen alkot, ötletel. Vigye tovább a kreatív énjét a munkába is! Elégedett lesz ön is és a környezete is az eredménnyel.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Előfordulhat, hogy bármennyire is szeretné, nem sikerül mindent úgy elvégeznie, ahogyan azt eltervezte. Erre azonban ne az legyen a reakciója, hogy megnyújtja a nap végét... Ha így tesz, holnapra már alig marad az erejéből. Mit szólna, ha inkább segítséget kérne?

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Lehet, hogy extra erőfeszítéseket kell tennie csütörtökön ahhoz, hogy fenntartsa a kapcsolatot valakivel, aki fontos önnek. Talán ez a kapcsolat személyes vagy üzleti, de ha valóban számít önnek, akkor most többet kell szánnia a közös kommunikációra.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Csütörtökön egy feszült helyzetben valaki olyasmit tehet vagy mondhat, amit ön méltatlannak és igazságtalannak érez. Érvelhet ellene, de talán most ez nem vezet eredményre. A legjobb, amit tehet, hogy eltávolodik az illetőtől egy időre.