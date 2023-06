A Kos ma végre megláthatja a jót is az életben

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton szép napja lesz. Végre szert tehet arra, amire már oly régóta vágyott. Vagy legalább egy ígéretet tesznek önnek erre vonatkozóan. Hogy ez így van, az nagyban köszönhető a mai napi pozitív hangoltságának. Hogy hisz is abban, amit el akar érni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai napon alkalma adódhat arra, hogy bocsánatot kérjen azoktól az emberektől, akiket az utóbbi időben megbántott. Ön erős természet, és ez rendjén is van, ám ez akaratlanul is súrlódásokhoz vezet. És persze azokat a kapcsolatait is átértékeli, amikben önt sértették meg.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kettősségre hajló természetével ma szörnyen zavarba hozhat valakit. Szép szavakkal, szinte hízelgőn kezdi, a végén mégis az elevenére tapint. Ha nem akarja, hogy ezt bántásnak érezze az illető, akkor mondja is meg neki.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Nap és a Merkúr a Rák jegyében jár. Öntől szokatlan módon a családjában végre kiáll az érdekeiért, és most ezt úgy teszi, hogy el is jutnak a másikhoz a szavai. A Szűz Hold viszont egy picit hajlamosítja a kekeckedésre, erre figyeljen.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A magánéletében nem lehet ma oka semmi panaszra, kezd magára találni ezután a hét után. Párját szinte kenyérre lehet kenni, minden várakozását felülmúlja, ahogy önnel és családtagjaival viselkedik. A gyerekes programok ma különösen jól sikerülhetnek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Szűz jegyében jár a Hold, ami miatt a természet ereje most különös erővel hat önre. Igazán feltölti, ha kertészkedhet, ha kirándulhat, vagy csak tehet egy nagy sétát egy tóparton. Ez most felér önnek egy meditációval.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Eddig minden erejével azon volt, hogy idillinek lássa a párkapcsolatát. Ha néha mégis felhő borult a viszonyra, akkor mindent megtett, hogy azt megmagyarázza. Most ideje annak, hogy a sarkára álljon, és megvédje az érdekeit.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mostanában jól érzi magát, és jóval kiegyensúlyozottabb, mint az elmúlt évben. Szerencsés, és ez ad jó kisugárzást a személyiségének is. Kedve támadhat valami új dologban kipróbálni magát. Most nagyot nőhet, fejlődhet, vágjon bele!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Tegnap még valamiért tartott ettől a mai naptól. Ám a tervezett programok jól alakulnak. Még az anyósával való kapcsolata is harmonikusan alakul, pedig talán ettől tartott a legjobban. A gondtalan napot zárja baráti társaságban!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A szombat nagyon jó alkalmat teremthet a kikapcsolódásra, töltekezésre. Ha munkahelyi kötelességei, vagy felhalmozódott teendői miatt ezt megtagadja magától, akkor annak könnyen kimerülés lehet a vége. Eszébe se jusson a munka! Sétáljon, kertészkedjen a jó levegőn.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nem kellene a szabadsága alatt is folyton munkával töltenie az idejét. Használja ki a ritka pillanatokat, amikor a családjával lehet, közös programokra. Ez azért többet jelent, mint egy mozizás, vagy tévénézés. Több öröm is van benne.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szenteljen egy kis időt a csendnek! Az egyedüllét a segítségére is lehet abban, hogy magára találjon végre. A sok lótás-futás, a folyton változó célok szétszórttá tették. Szedje össze magát! Legyen szilárdabb!