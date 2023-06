A Halak ma megvalósítja a nagy terveit

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hagyja, hogy mások is érvényesüljenek! Ön mostanában igen csak felvette a megmondóember szerepét. És ez bizony nem mindig jön be a környezetének. Ha azonban vezető akar lenni, ehhez vállalnia kell a felelősséget is!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valaki egy olyan dologra akarja rávenni, ami ellenkezik az elveivel és a tisztességével. Bármi is legyen ez, ne menjen bele! Lehet, hogy erős nyomás alá kerül ez ügyben, készüljön fel, de tartson ki, ne hagyja, hogy bárki is felhasználja a saját céljai elérése érdekében.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr még az Ikrek jegyében jár pár napig, ezért most nagyon ügyesen forgatja a szavakat, gyakorlatilag bárkit meggyőz bármiről. Az nem baj, ha a céljaira használja ezt a képességét, csak ne éljen vissza a hatalmával...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken valaki manipulálni akarja majd, így figyelnie kell, hogy időben észrevegye a jeleket. Ügyeljen ugyanakkor arra, hogy mikor visszaveri a támadást, akkor legyen tapintatos, kíméletes, de egyben határozott is. Ne adjon a másik a kezébe aduászt azzal, hogy udvariatlanul reagál...

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken sajnos egy negatív tapasztalattal gazdagodik valakivel kapcsolatban, ami nem lesz túlságosan meglepő önnek, mivel talán eleve nem voltak nagy elvárásai és számított ilyesmire az irányából. Mégis, amikor bekövetkezik a dolog, kissé csalódik.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma az univerzum jeleket küldhet önnek a környezetében zajló eseményeken keresztül, vagy az embereken keresztül, akik kapcsolatba kerülnek önnel. Figyeljen jól, legyen nyitott és ne feledje, ami ön előtt van, nem biztos, hogy az, aminek látszik…

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai nap hajlamos lehet arra, hogy túl hosszasan rágódik valamin. A legnagyobb baj az, hogy nem azzal beszél, akivel a gondja van. Le kellene ülnie vele, mert a külső tanács félreviheti. Bármily jó szándékkal is adják.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma lehet, hogy valaki, akár többen is, meg akarják mondani önnek, hogy mit gondoljon, hogyan élje az életét, de ön tudja, hogy mindehhez önnek nem kell iránymutatás. Hárítsa hát el udvariasan ezeket a tanácsadásokat, és jelezze, hogy mindenre ott van készen a megoldás a fejében!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Jupiter és a Szaturnusz fényszöge miatt fontos építőköveket rak le mostanában. Ez igaz lehet a kapcsolataira éppúgy, mint a karrierjére. Gondolkodjon széles perspektívában és hosszú távra!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma sajnos számítani kell arra, hogy parázs hangulat uralkodhat ön körül, és egy rosszul fogalmazott mondat, egy szó, vagy akár egy félreértés is hirtelen fellobbanthat egy konfliktust. Legyen óvatos és fogalmazzon érthetően és egyértelműen.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kerülje az olyan embereket, akikről tudja jól, hogy nem egészen őszinték önnel. A hízelgés mindig céllal történik. Ez önmagában még nem baj, de mégsem jó csupa ilyennel körülvennie magát.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Szaturnusz a Halak jegyében van, és jelzi, hogy igazán jó időben, jó helyen van ahhoz, hogy megvalósítsa a nagy terveit. Érdemes most belevágni mindenbe, amihez kell egy kis szerencse. Most égi áldás kíséri a tetteit.