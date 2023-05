Visszatérhet a héten a Halak régi szerelme!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Meglehetősen aktívnak ígérkezik szerelmi téren ez a hét, de ne feledje a Kos: a szerelemben csak mértékkel jó az érdekek érvényesítése, különben elriaszthatja a másik felet. Általában sok meglepetést tartogatnak az elkövetkezendő napok – új, ígéretes ismeretségektől a régóta várt győzelmekig. A versenytársakkal szembeni féltékenységi és irigységi kitörései a jegy szülöttének elronthatnak mindent, és valószínűleg alaptalanok.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Lehetősége lesz a héten eldöntenie a Bikának, hogy a jelöltjei közül ki a legkedvesebb a számára. Ehhez be kell kapcsolnia minden érzékszervét, plusz a hatodik érzékét – az előrelátás képességét. El kell képzelnie, hogy egy hónap múlva kit lát szívesen maga mellett. Lehet, hogy ez a személy teljesen ismeretlen a számára? Vagy ő lesz a karjaiban, akire már hetek óta gondol? Hamarosan megtudja.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Megakadályozzák az érzései az Ikreket abban, hogy a munkára vagy bármilyen más kötelezettségére koncentráljon! Nem kell félnie bevallani saját magának, hogy a felhők között lebeg, és ez nyomot hagy mindenen, amit tesz. Az odaégett rántotta, az ottfelejtett iratok gyakori ballépések, amelyek előfordulhatnak mostanában az Ikrekkel. Nos, néha nem árt álmodozni – különösen az olyan magasztos dolgokról, mint a szerelem!

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A csillagok azt javasolják a héten a Ráknak, hogy átmenetileg felejtsen el minden ravasz tervet és stratégiai lépést a választottjával szemben. Ezt hagyja a rosszabb időkre! Most a legfontosabb az őszinteség és a gondoskodó oldalának a bemutatása. Miután megvillantotta ezeket a tulajdonságokat, a szeretett személy még nagyobb löketet kap a kitárulkozásra, ami lehetővé teszi, hogy jobban megismerjék egymást.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Új fényében láthatja az Oroszlán a héten a szerelmi életét, ugyanis történik pár esemény, amelyek egészen más oldaláról mutatják be ezt a kapcsolatot. Az Oroszlán hozzájut egy olyan információhoz, amely igencsak megbolygatja az életét. Ha az Oroszlán és a párja nehéz életszakaszon megy keresztül, a hét eseményei rámutathatnak a valódi okokra, ezek pedig utat nyitnak a konfliktus feloldására.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A héten a Szűz megérti, hogy a szerelmi kapcsolatának csak akkor van jövője, ha sok mindenben sikerül megváltoztatnia a szemléletét. A továbblépéshez meg kell szabadulnia a régi komplexusaitól és beidegződéseitől. Itt az ideje, hogy ne vegye túl komolyan az életet, és ne vegye túl komolyan a kedvesét. Ha a Szűznek sikerül a héten pozitív érzelmeket kihoznia ebből a történetből, akkor számíthat a folytatásra.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Minden lehetősége meglesz a Mérlegnek a héten arra, hogy új, romantikus ismeretséget kössön. Ha mostanában úgy érezte esetleg, hogy késik a változás, késik a szerelem, akkor ez az ő hete! Persze a Mérleg eddig sem ült tétlenül, és több, a szívének többé-kevésbé megfelelő jelöltet is talált már, ám a csillagok szerint most kiegészül az a bizonyos lista. Egyszerre több lehetőség is várja.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A csillagok azt javasolják a Skorpiónak, hogy kritikusan vizsgálja meg az ellenkező nemmel való kommunikációját. Talán túl félénk, vagy éppen ellenkezőleg: túl határozott azokkal, akiket szeret? Vagy túl sokat beszél magáról? Vagy talán maró viccek mögé rejti a sebezhetőségét? A Skorpiónak meg kell próbálnia azonosítania a hiányosságait, hogy megszabadulhasson tőlük. Hamarosan ez jól jön.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A felfújt önbecsülés azzal fenyeget, hogy rossz viccet játszik az emberrel, és ezzel könnyen így járhat a Nyilas is, aki mostanában kissé elrugaszkodott a való élettől. Persze meg lehet érteni, hogy a sikerek az embert felemelik, de ez még nem ok arra, hogy gorombák legyünk a másikkal. A Nyilas kedvese figyelmet és törődést vár. Foglalkozni kell tehát az érzéseivel, mert ez már játék a tűzzel.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Jobb, ha a héten a Bak nyitva tartja szemét és a fülét a legszokatlanabb ötletekre! Van olyan kérdés, amelyen mostanában sokat gondolkodott, de csak akkor találja meg a választ, ha minden szempontot és lehetőséget mérlegel. Talán egy szeretett vagy kedvelt személy véletlenül kész megoldást ad mindenre. A lényeg az, hogy ne mondjon neki azonnal nemet, bármilyen furcsának vagy elfogadhatatlannak tűnik is ez.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Az alaposan megtervezett hét ellenére a Vízöntőnek meglepetésekre kell készülnie. Előfordulhat, hogy a tervezett randevú nem olyan lesz, mint amire számított, de a sors sok váratlan fordulattal készül a Vízöntő számára – köztük egy esetleges ismerkedéssel egy olyan személlyel, akivel rokonszenvesek lesznek egymásnak. Hogy mihez kezd ezzel? Lehet, csak feldobja a kapcsolatát, mert a másik megérzi az idegen energiákat.

Halak

II. 20.–III. 20.

Ezen a héten nem szabad buzgón védenie a Halaknak a szabadságot és a függetlenséget, főleg, hogy ezeket igazán senki nem veszélyeztette mostanában, és ha ez így megy tovább, nem is nagyon akarja senki. Az elkövetkezendő napokban könnyen sikerül romantikus ismeretségeket kötni, amelyek egyikéből valami komoly is lehet. A hétvégén esély adódhat egy elveszett szerelem visszatérésére.