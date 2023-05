Ünnepelhet ma a Szűz jegy szülötte, de a többi csillagjegynek sem lesz oka panaszra

2023. május 18.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

A csütörtöki nap feszültséget hoz a Kosnak. Az újhold előtti napon sok akadállyal szembesül, de ezek arra tökéletesek, hogy még egyszer átgondolja a terveit. Délután egy jó hír is érkezik, ami az estéjét is bearanyozza.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha van párja, most bizony összevesznek. Ez nem baj, amíg a kölcsönös szeretet fűti amúgy önöket. A vita, a súrlódás megérlelhet valamit, és jó alkalmat szolgálhat a forró kibékülésre is. Ez jobb, mint a megfagyott viszony.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma fontos döntéseket kell hoznia, ami másoknak bizony nem könnyű. Ami másnak nehéz, az azonban önnek szokatlanul egyszerű lehet. Talán azért is, mert ön eleve mindig kész a kompromisszumokra, kevésbé törődik a saját érdekeivel.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szép napra számíthat: ma minden a vágyai szerint alakulhat. Még olyasmi is megtörténhet, amire nem volt felkészülve. A jó néha éppen onnan jön, ahonnan egyáltalán nem is várnánk. Esetleg pont egy terhesnek tartott személytől.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Össze van zavarodva, nehezére esik a döntés. Pedig előbb-utóbb eljön az idő, hogy pontot tegyen egy ügy végére. Ha nem is a szokásos módon történik meg a lezárás, valahogy meg kell lépnie. A holnapi újhold energiái segítik ebben,







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön végre lesz ideje picit ráérősebb tempóban dolgozni, és már önmagában ez is elégedettebbé teszi. A párjával kapcsolatban jó fejlemények várhatóak: neki lesz valamilyen jó híre, amit talán megünnepelni is érdemes.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Érdemes ezt a napot egy kis számvetésre felhasználni, végiggondolni, mi hogy sikerült a közelmúltban a tervekből. Biztosan van ok az elégedettségre, és jó lenne, ha tényleg ezekre koncentrálna – nem arra, ami elmaradt!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Olyan odaadó most a párjával, hogy ezzel teljesen leveszi a lábáról – jólesik neki ez a gondoskodás, sok kis figyelmesség. Lehet, hogy van egy kis hátsó szándéka vele, de még abban is a jó szándék vezérli.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nehezen tud dűlőre jutni önmagában egy kérdéssel. Munkát és magánéletet is érinthet a dolog. A bolygók jelzése szerint érdemes most picit meditálni, mert a határozott választ megkaphatja a belső hangtól.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ezúttal picit le kellene adnia a teljesítménykényszerből. Ha kevésbé stresszeli magát, sokkal többre juthat. Igaz, hogy nem úgy, ahogy azt előre eltervezte. Nem kell, hogy mindig ön legyen mindenben az első. Inkább élvezze azt, amit csinál, az öröm a lényeg.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Alaposan megváltozik a mai napon a lelkiállapota. Bizony régen érezte már magát olyan kiegyensúlyozottnak, mint csütörtökön. Most sokakat megnyugtathat a puszta jelenlétével, mosolyával, szavaival.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Mostanság minden kapcsolatában a háttérben megbújó érzelmeket keresi. Valójában nem is nagyon kell keresgélnie, mert ezek most a felszínre is bukkannak. Ehhez persze az is szükséges, hogy egy kissé eltávolodva, mintegy kívül helyeződve a saját érzelmei szűrőjén át szemlélje a történéseket.