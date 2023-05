Ontja majd a virágokat a muskátli, ha így gondozod!

A muskátli örök sláger, szinte nincs is olyan ablakpárkány, erkélykorlát vagy teraszon lévő láda, amelyben ne kapna helyet. Megyeri Szabolcs kertészmérnök a Fanny magazinnak elárulta, hogyan gondozzuk, hogy egészen őszig tündököljön!

Fotó: Pixabay

Fokozatosan szoktassuk ki

Mielőtt kiültetnénk, érdemes pár napig fokozatosan szoktatni a növényeket a kerti körülményekhez. Erre a célra egy világos, fagytól védett hely a legalkalmasabb.

Elő az ollóval!

A sikeresen átteleltetett növényeket emeljük ki a cserepükből, és távolítsuk el az elhalt gyökérrészeket, valamint az elszáradt leveleket, hajtásokat is. Akár egészen rövidre, pár centiméteresre is visszavághatjuk a szárakat, de hagyjunk pár leveles hajtást is, mert a túlzott visszavágás hatására nem fog fejlődni a növény.

Fontos, milyen földbe ültetjük

Az ültetéshez célszerű általános virágföldet vagy kifejezetten a balkonnövények és muskátlik számára összeállított földkeveréket használni, hiszen ez biztosítja a növény számára a megfelelő tápanyagot.

Tegyünk kavicsokat a cserép aljába

A pangó víztől a gyökerek hamar rothadásnak indulnak, ezért mindig figyeljünk oda, hogy a cserép vagy a láda alján legyen vízelvezető lyuk. Tanácsos az aljára, az ültetőközeg alá kisebb-nagyobb kavicsokat vagy cseréptörmeléket is tenni, hogy a felesleges víz elfolyhasson és ezzel megakadályozzuk, hogy a föld összeálljon - írta a Mindmegette.

Öntözzünk okosan

A túlöntözés elpusztítja a növényt, ezért akkor adjunk neki vizet, ha a földje kissé kiszáradt. A legjobb, ha a kora délelőtti vagy kora esti órákban, állott vízzel vagy esővízzel locsoljuk úgy, hogy a kannából lassan folyatjuk a vizet a tövekhez.