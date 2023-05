Kit kerülj? Ezek a csillagjegyek egymás legnagyobb ellenségei!

Ha teljesen ellentétes értékrenddel és világlátással rendelkező személlyel találkozol, akadhatnak problémáitok. Van, akit jobb, ha inkább kerülsz…

A csillagokban meg van írva, hogy mely jegy szülöttei közül kerülhet elő a rosszakaród! Fotó: Pixabay

A Skorpió és a Bika gyakran nem jön ki egymással, mert míg az előbbi intenzív és szenvedélyes, utóbbi megfontolt és gyakorlatias jegy. A Bika manipulatívnak látja a Skorpiót, a Skorpió számára pedig túl kiszámítható és maradi a Bika. A Bika stabilitásra és biztonságra vágyik, míg a Skorpió a titkok megfejtésén dolgozik, így aztán sosem találkozik az érdeklődésük.

A Vízöntő és a Rák is rossz párosítás. A Vízöntő független és tartózkodó, ami a Rák szemében nemtörődömségre utal. A Rák érzelmes és áldozatkész, ami a Vízöntő számára terhes ragaszkodást és túlzott érzékenységet jelent. A jegy szülötteinek más-más igényeik vannak, és hozzáállásuk is eltérő, így ha nem is utálják egymást, sosem értik meg a másik szükségleteit.

A Kos és a Halak sem köt életre szóló barátságot. Előbbi merész és nyitott, míg az utóbbit az érzelmei vezérlik. A Kos a kalandoknak él és állandóan külső ingereket keres, míg a Halak fantáziavilágában érzi jól magát. A Kos gondolkodás nélkül rohan előre, míg a Halak minden helyzetet óvatosan közelít meg, ez frusztrációt és konfliktust okozhat a két csillagjegy között.

Az Oroszlán és a Bak nem kedveli egymást. Az Oroszlánok önbizalmat árasztanak és jól elboldogulnak minden társadalmi helyzetben, míg a Bakok visszafogottak és gyakorlatiasak. Az Oroszlánok unalmasnak látják a Bakokat, akik viszont önközpontúnak és arrogánsnak tartják őket. A csillagjegyek szülöttei összeütközésbe kerülhetnek a sikerhez való eltérő hozzáállásuk miatt.

Az Ikrek és a Szűz nagyon különbözik, míg az előbbi nyitott és társaságkedvelő, utóbbi tartózkodó és elemző típus. Az Ikrek számára a Szűz feszélyezett és kritikus, míg a Szűz megbízhatatlannak tartja az Ikreket. A csillagjegyek szülöttei valódi ellenségek, összeütközésbe kerülhetnek eltérő kommunikációs stílusuk miatt.

A Mérleg és Nyilas sem jön ki egymással. Bár a két csillagjegy önmagában ártalmatlannak tűnhet, együtt olyanok, mint a pizza és a csokoládé – egyszerűen nem passzolnak egymáshoz. A Mérleg élete a harmóniáról és az egyensúlyról szól, ezzel szemben a Nyilas kalandvágyó és független, nincs türelme senkihez, aki nem osztja a világnézetét. Míg a Mérleg meg akarja beszélni a történéseket és kompromisszumra törekszik, a Nyilas előretörtet és hátra sem néz, ami káoszhoz vezet.