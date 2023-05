Felfedték a kutatók! Boldogabbak azok a párok, akik külsőre hasonlítanak?

A legújabb kutatások szerint nem véletlen egybeesés, hogy szeretünk olyan párt választani, akinek az arca hasonlít a miénkre. Ez nemcsak a külsőségekben játszik szerepet, hanem az életkori hasonlóságra is utal, és a közös személyiségjegyeket is tükrözi. Ez azt jelzi, hogy az egymásra hasonlító párok nagyobb valószínűséggel elégedettek a kapcsolatukkal, és hosszabb ideig vannak együtt.

A hasonlónak tűnő párok nemcsak külsőre, hanem érzelmi világukat tekintve is egyeznek, ez pedig az idő haladtával csak jobban elmélyül! (Fotó: Pixabay)

Egy kísérlet során azonban az is kiderült, hogy ha valakik párként jelennek meg, akkor eleve hasonlóbbnak látjuk az arcukat, mintha két egymás számára ismeretlen személyt hasonlítunk össze. Ebben az is közrejátszik, hogy egy harmonikus párkapcsolatban a partnerek gyakran elkezdik ugyanazokat az érzelmi mintákat kifejleszteni, mint a másik, a gesztusaik és az arcmimikájuk is egyre jobban hasonlít, ez az izommunka pedig alakítja az arcformát. A tanulmány tehát azt sugallja, hogy a párok hasonló arcvonásai nem csupán a fizikai adottságokon alapul, hanem az észlelt személyiség társadalmi megítélésén is. Ha tehát megjegyzik nektek, hogy hasonlónak tűntök a kedveseddel, az az egyező személyiségjegyeitekre is utal, ami garancia a hosszú és boldog együtt töltött időre.