Erőteljes, tüzes energia árasztja el ma a Nyilast

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Jó nap lesz a mai a Kos jegy szülöttének – hirtelen nagy változások nem várhatóak, de csendben, szinte észrevétlenül, a háttérben jó lehetőségek alakulnak. Ahhoz, hogy élni tudjon velük, most először is a kivárás technikáját kell alkalmaznia.

Bika (04. 21.–05. 20.)

A szerencsecsillaga felragyog, az újhold az ön jegyében van ma, ráadásul a Jupiter is belépett már ide. A mai napon az álmai, vágyai a felszínre törnek, és minden támogatást meg is kap ahhoz, hogy valóra tudja őket váltani. Összefuthat valakivel, aki konkrét segítséget is jelent. A szerencse is kopogtathat az ajtaján, váratlan meglepetés, egybeesés vagy nyeremény formájában.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

A mai újholddal jó időszak elé néz. Olyasmiket, amikkel nem boldogult, vagy esetleg amit az utóbbi időben elrontott, most lesz esélye jóvátenni. Vagy legalábbis elindulhat egy úton, hogy tisztába tegye a dolgokat. Az élet jó lehetőségeket kínál, vegye észre!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Az újholddal friss energiák érkeznek az életébe. Talán úgy érzi, mintha helyükre kerülnének egy feladvány darabjai, és ezzel egészen új értelmet nyernének az események. Értékes felismerések jönnek a mai újholddal.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Úgy érzi, valami végre megoldódott, valami gond, mint egy kő leesett a szívéről. A helyzetét ugyan ez még nem könnyíti meg azonnal, de lehetőséget ad az újrakezdésre. A tapasztalat szükséges volt, ne bánjon semmit!

Szűz (08. 23.–09. 22.)

A mai nappal új ajtók nyílnak meg ön előtt, de kell bátorság ahhoz, hogy be merjen lépni rajtuk! Egy olyan találkozásban is része lehet, ami nagyon felkavarja, és régi érzéseket ébreszt fel önben. Ha szingli, ez lehet a nagybetűs szerelem is.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ma minden, amibe belekezd, hosszú távon is stabilnak és sikeresnek ígérkezik. Használja ki ezeket a jó energiákat arra, hogy teljesítse, valóra váltsa néhány régóta halogatott álmát, tervét.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

A pénteki újholddal sok szerencsés energia érkezik az életébe. Kamatoztatni tudja a tehetségét, és minden, amibe mostanság belekezd, sikeresnek ígérkezik. Nemcsak a Hold, hanem a Bika jegyébe lépő Jupiter is támogatja ebben.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Holnap a Mars az Oroszlánba lép, de ön már nagyon is érzi ezt az erőteljes, tüzes energiát. A határozottság erény, de az már kevésbé, ha a legkisebb konfliktus miatt is azonnal szélsőséges reakciókra ragadtatja magát. Próbáljon meg lecsillapodni!

Bak (12. 22.–01. 20.)

Fontos persze a tervezés, a stratégia, de az is, hogy időnként teret adjon a spontaneitásnak! Ma a horoszkóp jelzése szerint éppen erre lenne szükség: picit sodródni az árral, és hagyni, hogy működjön a véletlen, a szerencse.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Egy váratlan találkozás, különös egybeesés indíthat el ma szerencsés szálakat az életében. Ennek a munkához, magánélethez egyaránt köze lehet, attól függően, hogy épp mire fókuszál az életében. Irányítsa a képzeletét, mert most a pozitív gondolkodással teremteni is lehet.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Az újhold nagyon kedvező önnek, annál is inkább, mert a stabilitást hozó Bika jegyében születik meg. Önnek szüksége van a leföldelt energiákra ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni, most pedig éppen ezt kapja meg.