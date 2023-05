Ennek a három csillagjegynek ma nagyon résen kell lennie

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold a víz elemű Rák jegyében jár, ami önt kimondottan ingerültté teszi. Nem viseli jól azt az érzelgős hangulatot, ami másokon ilyenkor úrrá lesz, pláne nem az önsajnálatot, ami szintén jellemző. Azért próbáljon meg nem belegázolni mások lelkébe a hirtelenségével, egyenességével.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy terve nem jön össze, mert meglepetésszerűen közbejön valami, de sebaj, az élet bőségesen kárpótolja. Izgalmas és eseménydús órákra számíthat, és számtalan nem várt örömben lehet része. Ha szingli, most kellene ismerkednie.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Túl sokat rohangászott mások érdekében, kedden meghittségre, nyugalomra vágyik, s arra, hogy picit egyedül is lehessen. Jól is teszi, ha szakít egy kis időt az elvonulásra, mert így ismét újratöltődhet.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold a Rák jegyében jár, ami nagyon kifinomult „antennákat” ad önnek. Most nagyon jó érzékeli mások ki nem mondott gondolatait, hangulatát, érzéseit. Ez persze rendkívül előnyös lehet, segíti önt mindenfajta kapcsolatában.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ne vállaljon a szükségesnél nagyobb kockázatot sem a szerelemben, sem az üzleti életben, vagy az élet más területén! Nagyon valószínű, hogy most kivételesen rosszul méri fel az erőviszonyokat. A Jupiter a Bika jegyébe lépett, és azt sugallja, hogy maradjon a biztos útnál.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ön egy gondoskodásra született ember, szüksége is van azokra, akiket pátyolgathat. De az is természetes, hogy mindezért viszonzást is vár. Önnek is szüksége van támogatásra, gesztusokra, jó szóra.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Észrevétlenül is nagy befolyással van a környezetére. A munkahelyén, vagy az ismerősi körében valaki a csodálói közé lépett: a dologból azonban csak akkor lehet több is, ha van szeme rá, és észreveszi az illetőt.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A szingli Skorpió kedden igazán ismerkedős kedvében van. Ahhoz, hogy nyitott legyen az érzelmi kapcsolatokra, meg kell válnia az álcáitól, szerepeitől, amiket azért vesz magára, hogy védje magát. Csak ezt követően remélheti, hogy megtalálja azt, aki már felfigyelt önre.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A gáláns, életvidám Nyilas most a magánéletben is sok elismerést zsebel be. Sok energiája van, szexuális étvágya megnő. Alkalmas az időszak a hosszú távú döntések meghozatalához, mert most tisztán látja a lehetőségeit.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold a Rákban jár, ami picit borongóssá teszi a hangulatát. Szerencsére a Mars viszont már az Oroszlánban halad, és segít kirángatni ebből a negativitásból, és tetterőre váltani az energiáit.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ne várjon hálát azért, ha valakinek jót tesz. Az illető szenved attól, ha valaki felé lekötelezettnek kell éreznie magát... A Vízöntők szerencsére azok, akik a leginkább nagyvonalúak tudnak lenni az adakozásban, s a párkapcsolatban is.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Itt az ideje, hogy szélesítse a látókörét, hogy nyitottabb legyen új módszerekre, értékelje mások ötleteit. Persze ez nem jelenti azt, hogy a sajátjait éppen háttérbe kellene szorítania. Legyen minél kreatívabb a munkában is!