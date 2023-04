Rák! A héten kerüld az ismeretlen társaságokat!

Kos

III. 21. – IV. 20.

Önkritikád és igényességed önmagaddal és másokkal szemben lehetővé teszi, hogy csodákat művelj a munka terén, de azzal fenyeget, hogy elrontja a kapcsolataidat másokkal. Ne sokkold az embereket a túlzott egyenességeddel és a túlzott keménységeddel. A magánéletedben jó eséllyel változtathatsz a héten, romantikát és érzékiséget hozva a kapcsolatba.

Bika

IV. 21. – V. 20.

Életednek a szokásos és nyugodt eseménysorát megszakíthatja egy furcsa, mondhatni rendkívüli, váratlan esemény. Légy kreatív, és főleg próbálj meg kedves, türelmes lenni a kollégáidhoz és a barátaidhoz. Az eltökéltséged az ütőkártyáddá válik, és később a hasznodra válik. A hétvégén pihenj, méghozzá aktívan. Ne terheld a fejedet munkával kapcsolatos gondolatokkal.

Ikrek

V. 21. – VI. 21.

Ezen a héten kellemes eseményeket és romantikus meglepetéseket várhatsz a kedvesedtől. Minden vitás kérdés a javadra oldódik majd meg. A munkahelyeden kellemes lesz a hangulat, valahogy minden sikerül, így a legjobb szakmai tudásodat tudod megmutatni. Hétvégén szánj időt egy nagy beszélgetésre a szüleiddel, akik hasznos tanácsokat adnak számodra.

Rák

VI. 22. – VII. 22.

Légy óvatos az új információkkal, amelyek nagy valószínűség szerint félrevezethetnek. Ha ezen a héten távol vagy az otthonodtól, jobb, ha kerülöd az ismeretlen társaságokat. Még nincs itt az ideje a pihenésnek, jelentős erőfeszítéseket kell tenned egy fontos projekt befejezése érdekében. Hétvégén hagyd a háztartási problémákat, mert haszontalan veszekedések alakulhatnak ki.

Oroszlán

VII. 23. – VIII. 23.

Bánatot és csalódást okozhatnak a hét eseményei, de ne ess kétségbe, mert a sok kis bosszúság csak átmeneti jelenség. A hét eleje elég mozgalmas és eseménydús lesz munka terén, ám néhány kolléga baráti tanácsa ésszerű megoldást ad a problémákra. Pénteken nyugodtan vállald el a nehezebb feladatokat, de fogd vissza a megjegyzéseidet. A szombatot jobb otthon tölteni.

Szűz

VIII. 24. – IX. 23.

Ezen a héten különösen jól mennek a rutinfeladatok a munkában. A sors hamarosan felajánlja, hogy kockázatot vállalj, és az égiek támogatnak mindenben. A munkahelyen felhalmozódtak a kérdések, amelyeket csak te tudsz megoldani, ennek ellenére ne vállalj mindent magadra, kérj segítséget. Problémáid megoldása során ne feledkezz meg a szeretteidről sem!

Mérleg

IX. 24. – X. 23.

A siker a héten azon múlik, hogy képes vagy-e gyorsan tanulni és a megszerzett tudást a gyakorlatban alkalmazni. A munkahelyeden segítenek elérni a célt, de ennek reálisnak kell lennie. Érzékenyen reagálsz majd mások véleményére. Ne ragaszkodj a múltadhoz, jobb, ha új utakat keresel, különösen a magánéletében. Pénteken óvatosan mondj véleményt, ne provokálj konfliktushelyzeteket.

Skorpió

X. 24. – XI. 22.

Itt az ideje, hogy fontos döntést hozz, és változtass az életeden. A csillagok azt tanácsolják, hogy hallgasd meg kedvesed véleményét is. A személyes szféra, a szeretet és a törődés rendkívül fontos számodra ezekben az időkben. Megszabadulni a régitől és a feleslegestől – ez a vágyad. Konfliktusokat okozhat az indulat és a vágy, hogy a dolgokat a saját elképzeléseid szerint csináld.

Nyilas

XI. 23. – XII. 21.

A következő napokban nem kizárt egy meglehetősen éles változás az eddigi tevékenységi körödben. Ugyanakkor állásváltás egyáltalán nem szükséges, csak megjelenik egy másik lehetőség, vagy akár egy egészen új irány a szakmai életedben. Fogadd el a kollégák segítségét, hasznos lesz. Feszültség helyett könnyedség jön. A hétvégén fény derülhet pár titokra a múltadból.

Bak

XII. 22. – I. 20.

Úgy tűnik, jelentős változások jönnek a kapcsolatodban. Végre megérted, hogy milyen kedves számodra az a személy, aki most melletted van. Ha nem is mindig felel meg az ideálod kritériumainak, ez most már nem számít. Rájössz, hogy az élet egy csodát hozott az életedbe, csak nem értékelted eddig. Okosan gazdálkodj az időddel, ugyanis lehet, hogy sok energiád megy el felesleges dolgokra.

Vízöntő

I. 21. – II. 19.

Ezen a héten új terveid és ötleteid lesznek, amelyek lehetővé teszik, hogy megvalósítsd magad. Azt tedd, amit valóban szeretnél, és ne azt, amit elvár a környezeted. Szerdán ne demonstráld a szakmai tudásodat, jobb, ha árnyékba vonulsz. A hétvégi házimunka nem segít az ingerlékenységeden, illetve a veszekedés sem. Próbálj nyugodt maradni, és csak azokat a feladatokat végezd el, amelyeket valóban muszáj.

Halak

II. 20. – III. 20.

A héten tele leszel energiával és készen állsz az új kalandokra, de ne feledd, hogy a szabadságvágyadat nem terhelheted másokra. Szeretnél levegőhöz jutni, kissé csak magaddal foglalkozni, ám ez súlyos konfliktushoz vezethet a családban. Nem kizárt a szakítás vagy akár a válás sem. Lehet azonban, hogy itt az ideje, hogy valami újba kezdj. Szombaton várd a híreket a távoli rokonoktól, ők segíthetnek egy fontos probléma megoldásában.