Hatalmas szenvedély ébred ebben a csillagjegyben ma valaki iránt

2023. április 1.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton erős lehet önben az együttérzés másokkal szemben, ami jó dolog a közvetlen környezetének, de némileg veszélyes is lehet, mert lehet olyan is, aki igyekszik majd kihasználni mindezt. Hallgasson meg mindenkit, aki ma önhöz fordul, de legyen óvatos és ne hozzon olyan döntéseket, amelyet később esetleg megbánna.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Itt az ideje, hogy lelkileg is búcsút intsen az elmúlt időszaknak, száműzze a negatív gondolatait és a helyet megtöltse valami üde hangulatú, újjal és érdekessel. Tekintse úgy a dolgot, mint egy tavaszi lomtalanítást. Megszabadul a felesleges lomoktól és helyet csinál az újnak!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton felragyog az a különleges képessége, hogy a környezetébe vidámságot tud hozni. Akár csak odafigyeléssel és néhány jó tanáccsal is könnyít a lelkén annak, aki önhöz fordul a problémájával. Többen is az ön vállán szeretnék elsírni a bánatukat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Néha elköveti azt a hibát, hogy túlságosan a környezete elvárásainak akar megfelelni, és ez megakadályozza abban, hogy megtegyen olyan dolgokat, melyekre valójában vágyik. Mi lenne, ha most az egyszer csak önmagával foglalkozna és nyitottabb lenne arra az átalakulásra, amely most ön körül zajlik?

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bár szeretné magát erősnek mutatni, szombaton valami, vagy valaki sokkal nagyobb hatást gyakorol önre, mint ahogyan szeretné és ettől talán zavarba jöhet. Ne törődjön ezzel, önnek legalább vannak valódi érzelmei, míg mások ezt nem igazán mondhatják el magukról.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ahhoz, hogy elérje a céljait a jövőben, fontos, hogy ismerje meg és használja a gyökereit, mivel abból tud igazán táplálkozni. Új lehetőségek kapujában állhat szombaton, de csakis úgy tud élni vele, ha felhasznál mindet, amit a múltban tanult.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mérleg jegyűként hajlamos arra, hogy mások véleményét, érdekeit a maga elé helyezze, csak azért, hogy ne sérüljön kettejük kapcsolata. Szombaton viszont legyen egy kicsit következetesebb! Ha hozzászoktat maga körül mindenkit arra, hogy nincs akaratam akkor aztán ne csodálkozzon, hogy nem az elképzelései szerint alakulnak a dolgok...

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton talán még saját magát is meglepi, amikor valakivel kapcsolatban nagy szenvedély ébred önben. Az a vonzalom, amely most felerősödik önben, valószínűleg nem viszonzás nélküli, így most már csak azt kell megfontolnia, mi legyen a következő lépés.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma meglepő élményei lesznek. Általában nyugodtan reagál még a legváratlanabb eseményekre is, de szombaton elképzelhető, hogy még ön is elveszíti a fejét egy váratlan szituációban. Ha így is lesz, arra mindenképpen vigyázzon, nehogy elhamarkodottan ítéljen és ezt még hangosan jelezze is a környezetének.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton igyekezzen az ön körül levő világból azt befogadni, ami pozitív és figyelmen kívül hagyni mindazt, ami negatívan befolyásolná a hangulatát. Vegye észre, hogy mindennek van egy jó oldala is és egy változástól nem csak nehézségeket, hanem lehetőségeket is várhatunk.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Talán már eldöntött valamit, de még bizonytalan, és fél megtenni az első lépést. Egy jelre, vagy egy utolsó lökésre, hírre vár, ami megerősít abban, hogy jó irányba készülsz elindulni? Ma megkaphatja, amit akar.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma kapcsolatba kerülhet valakivel, akinek a gondolkodása, világlátása gyökeresen eltér az önétől. A kérdés az, hogyan kezeli ezt a helyzetet, hiszen talán olyan megközelítéseket hall a világról, amire nem számít.