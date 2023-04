Ezek a csillagjegyek odavannak az alvásért. Te hova tartozol?

A csillagjegyek tipikus tulajdonságokkal bírnak, ezek a jellemzők pedig az alvási szokásaikat is befolyásolják. Mutatjuk, kiknek van szükségük a legtöbb alvásra!

A csillagjegyed megmutatja, hogy több alvásra van-e szükséged Fotó: Pixabay

Ikrek

Az Ikrek általában szellemileg nagyon aktívak és társaságkedvelők, ezek pedig tökéletes tulajdonságok ahhoz, hogy hosszú estéket töltsenek el jó társaságban. A sok élményt fel kell dolgozni, ezért az Ikrek szeretnek sokat aludni - de csak akkor, amikor éppen rá is érnek erre. Gyakran előfordul, hogy a rengeteg élmény miatt nehezen alszanak el, akkor is, ha nagyon fáradtak. Szükségük van egy rituáléra, amivel le tudják vezetni a napot, hogy az idegrendszerük megnyugodjon. Amikor nincs lehetőségük sok alvásra, az Ikrek az alkalmazkodóképességükből profitálnak, és az alváshiány ellenére is mindig jól teljesítenek.

Mérleg

A Mérlegeknek lételeme a kiegyensúlyozottság, és ehhez eleget kell aludniuk. A jegy szülöttei minden lehetőséget megragadnak a pihenésre, a délutáni szunyókáláshoz is ragaszkodnak. A Mérlegek nagyon értékelik a kedvességet, szeretik, ha ágyba kapják a reggelit, és azt azonnal meg is hálálják...

Skorpió

A Skorpió szeret a dolgok mélyére látni, ezért sokan tartanak tőle. Erős késztetést érez, hogy összefüggéseket és okokat keressen, és ebben nem is tudja semmi meggátolni. A tudás megszerzésében az éjszaka a szövetségese, az álmok a létezés egy mélyebb szintjét nyitják meg számára. Szereti értelmezni az álmait. A jegy szülöttjének a korai keléssel gondjai vannak. Ha nem akarja fáradtan kezdeni a napot, érdemes időben ágyba mennie.

Halak

A Halak megragad minden lehetőséget, hogy elmeneküljön a való világ elől. A csillagjegyek legnagyobb álmodozói nappal is, és éjjel is szeretnek az álmok világában kalandozni. Az ágyukra menedékként tekintenek, ami nemcsak a pihenést szolgálja, hanem egy másik világba is átrepíti őket. Egyik jegynek sincs szüksége annyi alvásra, mint a Halaknak, képesek 15 órát is az ágyban tölteni. Mivel nagyon intenzíven érzékelik a környezetüket, és fizikailag sem annyira terhelhetők, mint más jegyek, nagyon sokat is kell pihenniük.

Szűz

A Szűz jegyűek nagyon szorgalmasak, az élet minden területén a tökéletességre törekszenek. Ők azok, akik sosem végeznek félmunkát. Ezt tudják is magukról, ezért elvárják a környezetüktől, hogy hagyják őket pihenni. Szeretnek időben ágyba kerülni, és 8 órát legalább ott is maradnak. Kínosan ügyelnek arra, hogy a testük és az elméjük is pihent legyen.

Rák

A Rák csillagjegy szülöttei a Halakhoz hasonlóan a nagyon érzékenyek. Minden megrázkódtatástól, stressztől rettenetesen elfáradnak. Ezeket alvás közben tudják a legjobban kipihenni, ám az éjszaka nem mindig pihentető számukra. Érzékenyek a teliholdra és az időjárásra is, ezért, ha van lehetőségük délutáni szundításra, azt meg is ragadják - írja a life.hu.