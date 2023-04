Különös nyugalom járja be a levegőt ma, ezek a csillagjegyek élvezhetik ki leginkább

2023. április 29.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ön alapvetően tele van jóindulattal, csak ez a hirtelen természete miatt nem mindig látszik. Legyen barátságosabb, mutassa meg napfényesebb arcát is az embereknek. Ha így tesz, a világ hamarosan megváltozik ön körül.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Túl nagy terheket vállalt magára mostanában. Pedig sok feladatát meg is oszthatná családtagjaival, párjával. Bízzon bennük! Ezzel nemcsak a terheket, hanem az örömet is megosztja, és közös élmény is lehet a közös tevékenység.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha eddig elmulasztotta volna, most próbáljon meg valami különleges örömet szerezni a másiknak. A hirtelen irányváltásokra való hajlamát használja végre olyasmire, amivel kellemes meglepetést okozhat neki! Igazán nem unalmas önnel élni.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kellemes napokat tölthet szeretteivel, ha nem akarja mindenáron piszkálódásával, kritizálásával „megnevelni” őket. Mindenkinek megvannak a saját szokásai, ezt önnek is tiszteletben kellene tartani.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai napon sok erőt, energiát, biztatást nyerhet párja támogatásából. Jól alakulnak a dolgai, és ezt néha nem árt megbeszélni, sőt megünnepelni is. A világ megvár, néha nem árt megállni, pihenni.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha nem csak a saját gondjai kötik le a figyelmét, akkor mások életében is megtalálja azokat a problémákat, amikkel ön küzd. És még az is lehet, hogy az ő példájukban a megoldást is meglátja. Járjon nyitott szemmel!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Akkor is kaphat szeretetet, ha ön nem mutatja ki az érzéseit, de a teljességhez mégiscsak hozzátartozik a kölcsönös kedvesség. Mosolyogjon ma mindenkire, és meglátja, milyen hálásak lesznek önnek érte!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma tényleg csak pihenjen! Ha folyamatosan a megoldandó feladatokon jár az esze, akkor mikor tud örülni annak a sok jónak, amit megteremtett? Szombaton végre újra visszatalálhat régi önmagához.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha úgy érzi, lemaradt valamiről a héten, akkor talán nem is volt az olyan fontos. Nagyon hamar hoz kárpótlásul új lehetőségeket az élet! És úgy fogja találni, hogy még jobb is, mint a régi. A mai napot szánja a nyugodt feltöltődésre.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton végre nagyon izgalmas élmények érik. Ezek arra is jók, hogy kirángassák a megszokottból, a mókuskerékérzéséből. Igazán tökéletes ez a szombat, sok találkozással és napfénnyel, amitől töltődik.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Mostanában sokat és keményen dolgozott, ezért is kerülte régi barátait. Szombaton végre van ráérős ideje, és érdekes, izgalmas találkozókat jeleznek a csillagok. A párja viszont féltékeny lehet. Nincs rá oka, mégis kételkedik a hűségében. Nyugtassa meg!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A hétvége a feltöltődés, az erőgyűjtés ideje. Ma nagyon értékes felismerései lesznek, ha egy kicsit megpihen, és visszagondol az elmúlt hétre, hónapra. Egy barátja pedig kiegészíti egy fontos részlettel a gondolatait...