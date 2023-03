Komoly kapcsolat léphet a Rákok életébe, ez mindent megváltoztathat

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Van valaki, akinek a szavára ön mindig nagyon hallgatott és akinek a véleménye iránytű volt önnek is, szinte minden helyzetben. Ma azonban mond neki valamit, amivel nagyon meglepi, sőt, lehengerlő hatást tesz rá.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma egy megérzés, vagy egy ötlet fészkeli be magát a gondolatai közé, de olyan erősen, hogy ki sem tudja verni a fejéből. Vegye komolyan ezt az ötletet! Az életében most egy nagy változás készülődhet, lehet, hogy ezt jelzi az intuíciója.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma talán valamilyen tudománnyal kapcsolatos dolog, hír nagyon foglalkoztatja és igyekszik ebbe annyira beleásni magát, amennyire csak lehet. Legyen bármennyire is magával ragadó azonban a kérdés, ne feledkezzen meg az alapvető szükségletekről sem. Ön ugyanis hajlamos arra, hogy még enni, inni is elfelejt ilyenkor.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön kapcsolatba kerülhet valakivel, aki igen nagy hatással lesz önre, a gondolkodására, és hatására megváltozik valamiről a véleménye. A változás pedig, melyet ez okoz önben valószínűleg tovább fog gyűrűzni és a környezetében valaki pont ugyanezt fogja érezni önnel kapcsolatban.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vannak helyzetek, melyeket nem nagyon lehet elkerülni és vannak olyan kellemetlen feladatok, amiket akkor is el kell végezni, ha a hátunk közepére sem kívánjuk. Oroszlánként általában az adminisztráció, a papírmunka az, amitől kirázza a hideg, de valószínűleg ma mindezek ellenére sem okoz gondot önnek ezek elvégzése.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön új ajtók nyílhatnak meg ön előtt, de ahhoz, hogy ezeken be is tudjon lépni, önnek is hozzá kell tennie a maga részét, ami most leginkább azt jelenti, hogy igyekezzen nyitottan fogadni a változást. Más idők járnak és önnek is muszáj változni.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma valószínűleg harcolnia kell azért, hogy a jogai, vagy az igaza úgy érvényesüljön, ahogyan az önnek megfelel. Legyen határozott és ne hagyja magát, bármennyire is igyekezne valaki a háttérbe szorítani.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön valaki emlékezteti egy régebbi ígéretére! Vár öntől valamit, de az is lehet, hogy valamit segíteni kellene neki. Állja a szavát, ne szolgáltasson indokot arra, hogy valaki a háta mögött negatív dolgokat terjesszen önről.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagyon nyugtalan, talán csak izgatott, de az is lehet, hogy feszült, igazán maga sem tudja, hogy miért. Ez az érzés ott szoríthat a gyomrában is és egész nap megnehezíti, hogy racionálisan gondolkodjon. Próbáljon meg úrrá lenni a feszültségen!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma talán önnek kell meghozni a döntést, mivel úgy tűnik, mások idegei felmondták a szolgálatot, és nem képesek erre. Önre pedig általában mindenki hallgat, de ne feledje, hogy ez némi felelősséggel is jár. Döntsön el úgy a helyzetet, hogy az igazságos legyen mindenki számára!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bármennyire is szereti a nyugodt, kiegyensúlyozott az életet, ma belefuthat egy érzelmi drámába, mely alól nem tudja teljesen kivonni magát. Ne feledje azonban, hogy önnek csakis a saját tetteiért kell felelősséget vállalnia.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma talán úgy érzi, hogy kezdenek összecsapni a hullámok a feje felett, mert annyi a munka, a feladat, ami felhalmozódott. Ne essen pánikba, mert attól biztosan nem jut előbbre. Szépen egymás után végezzen el mindent, ahogy tud.