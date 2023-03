Szép kertet szeretnél? Mutatjuk, milyen növényeket ültess

Menthetetlenek a tuják?

Több oka is van, hogy sorra hullanak el ezek a pompás dísznövények a magyar kertekben: az egyik, hogy a magyar klíma nem igazán ideális számukra, főleg nem az aszályos, forró nyarak, melyek az elmúlt években jellemzőek voltak. A tujának ugyanis, bár melegben érzi jól magát, ha 30 Celsius-foknál magasabb a hőmérséklet, és száraz a levegő, legyengül a védekezőképessége. Hiszen a forró időjárás, az erősen tűző nap nem csupán a lombjában okoz károkat, de a rekkenő hőségben átmelegedett talaj miatt a hajszálgyökerek is sérülnek, így a vízfelszívó képessége is csökken. Mindezek után könnyebben megtámadják a kártevők és kórokozók. A tujáknál az aknázómoly, a pajzstetű és a borókadíszbogár hatalmas pusztítást képes végezni, de a legnagyobb problémát az ősszel támadó kabatinás hajtáselhalás okozza. A megbarnult tuják megmentésével mindezek ellenére is érdemes próbálkozni az elhalt részek levágásával, de emellett létfontosságú, hogy magát a növényt is erősítsd: kapjon bőségesen trágyát, és rendszeresen, ha kell, minden nap öntözd! Így meglehet, hogy a mostoha körülmények és a kártevők, kórokozók támadásai ellenére is erőre kap, és még sokáig szép maradhat.