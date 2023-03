Így viselkedik, ha már nem szeret! Minden csillagjegy okozhat meglepetéseket!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Szinte másodpercek alatt megérti a Kos, ha elmúlt nála a szerelem, és ez a helyzet már visszafordíthatatlan. Igaz, maga is meglepődik. A kedvesének ideje sem marad arra, hogy felfogja a miérteket, vagy türelmi időt kérjen a dolgok rendbehozatalára. Magyarázatot sem ad a Kos. Szóval, ez valahol egy kényelmes állapot annak, aki örül, hogy nem neki kell kimondania a végső szót.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A Bika botrányt csap, majd jóvá teszi és ezt sorozatban ismétli, ám nyíltan, egyértelműen nem meri bevallani, hogy ez a kapcsolat már nem jó neki, és ki szeretne szállni. Ronda viselkedésével inkább elriasztja a kedvesét, aki rájön, hogy a Bika valójában vele akarja kimondatni a befejezést, mert ahhoz is gyáva. Ragaszkodik a közösen megélt évekhez, de valójában nem.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Az Ikrek egyszer csak elhallgat. Nem azért, mert megijedt vagy dühös lett, és nem bír megszólalni. Egyszerűen csak elhallgat és nem beszél tovább. Furcsa módon képes hosszú ideig csendben maradni és sokatmondóan hallgatni. Aki igazán ismeri a csicsergő, mindig mindent megmagyarázó vagy túlmagyarázó Ikreket, az tudja: a némaság nála annak a jele, hogy már nem szeret.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Eleinte szinte lehetetlen észrevenni, ha a Ráknál elmúlt a rózsaszín köd, mert a jegy szülötte egyszer csak bezárkózik. Nem akar megbántani senkit, ezért inkább csendben marad, de lassan elkezd hátrálni. Egyszer csak eltűnik, és már nem avat be a titkos életébe, hiszen azt csak a szeretteivel osztja meg. A nyílt beismerés helyett elpakol és menekül. Aztán egyszer hosszú magyarázatot ad.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Az első jele, hogy az Oroszlán már nem szerelmes, hogy az abbahagyja az ajándékozást. A második jel, ha az Oroszlán már csúnyán is bánik a kedvesével, naponta többször is ráförmed és nem hajlandó meghallgatni a mondanivalóját. Szinte uralkodni kezd a másikon, és elvárja, hogy az nyuszi türelemmel várjon a sorsára, amíg a kedves Oroszlán eldönti a sorsát.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A Szűz nyaggat, morog, bottal szúrkál, tönkreteszi a kedvese lelkét, játszik a türelmével, az életével. Éveken át, de akár évtizedeken át is képes erre. Hiába kezd már rendkívül kellemetlen lenni számára is a kapcsolat, egy-egy alkalommal úgy tesz, mintha minden rendben lenne, szegény áldozata pedig nem érti, mi történik. Egy ideig. Aztán végül még a Szűz lesz megsértődve, hogy dobták.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Alattomos jegynek is nevezhető a Mérleg, ugyanis amikor kezd a lelkéből párologni a szerelem, hirtelen megijed, és elkezdi viharosan kimutatni a nem igazán létező érzelmeit: szerelmet vall, gyengéd lesz. A kedvese eleinte nem is érti, hogy mi zajlik a másikban, ám a huszadik ilyen fellángolásnál kezd majd gyanús lenni a dolog. Addig is ezerszer meggondolja magát a Mérleg.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A Skorpió, mint az igazság és a jóság megtestesítője, soha sem lehet bűnös semmiért. Így tehát, ha egyszer azt veszi észre a kedvese, hogy hirtelen minden rossz állítólag miatta történik, akkor készülni lehet a Vége című dráma első felvonására. Ha tovább halad az idő, a helyzet csak rosszabb lesz, és a Skorpió gonoszkodva, az egykori szerelme szívét szinte kitépve közli, hogy ennyi volt.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Hirtelen elkezdi követelni a Nyilas a szabadságát, akkor is, ha senki nem korlátozza azt. Ha elmondja neki a kedvese, hogy hiányozni fog, amíg kibulizza magát, arra azt feleli majd, hogy ez megfojtja őt. Ha félve megkérdezi: meddig marad a kocsmában, azt üvölti: ne irányítsa őt senki! Emiatt könnyű elválni a Nyilastól: egy ilyen embert lehetetlen sokáig szeretni.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A Bak furcsán, de kiszámíthatóan kezd viselkedni, egészen bosszantóan, és minden másfajta előadása azt jelzi: ez a ló kimúlt, nem érdemes hajszolni. Persze, az sem jó, ha a tudtára adják, hogy minden érthető, hiszen néha maga a Bak is meglepődik, hogy hirtelen kialudt a szerelem lángja. Mivel a Bak szereti a biztonságot, egy-két évet simán el lehet még vele kínlódni.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Senkinek sem vallja be a Vízöntő, de valójában romantikus lélek. Vagyis, ha a kedvese azt tapasztalja, hogy hirtelen elmaradnak a neki szóló versikék, a kis meglepetések, a közös, hosszú séták, és már csak az érdekli a Vízöntőt, hogy mi a vacsora, és hova lett a pénz, jobb, ha szedi a sátorfáját. A Vízöntő ugyanis egy idő után képes bosszút állni a céltalanul megélt közös évekért is.

Halak

II. 20.–III. 20.

A Halak látványosan szenvedni kezd. Szentimentális kirándulásra indul a régi szép idők emlékei között, könnyeket ont az első randevúkról készült közös fotókra, és megkérdezi a kőrisfát, hogy szerinte hol fordulhattak rosszra a dolgok. Kedvese mindezt értetlenül szemlélheti, hiszen éppen tőle már nem vár válaszokat, cserébe lassan azt igen, hogy pakoljon és ne zavarjon tovább.