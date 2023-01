Ennek a 3 csillagjegynek élete legnehezebb éve lesz az idei

Érdekes év lesz a 2023-as, tele erővel, pozitív eseményekkel, de bizony senkit nem kerül el a bosszúság sem. Ennek a három csillagjegynek pedig tényleg nem lesz egyszerű az éve. Talán életük legnehezebb időszaka jön. Kik ők?

Kos

Nagy változásokat ígér ez az év. A Mars ereje karakteresen mutatkozik meg számodra, és elég sok feszültséget hoz az életedbe. Igyekezz a fókuszodat a feladataidon tartani, ne engedd, hogy elrántsanak az energiák, netán fejjel rohanj a falnak. Ez tipikus reakció lenne, és nem vinne sehová. A párkapcsolatodat is kikezdi a sors, jobb előre látni, hogy ez nem a te éved. Rengeteget tanulhatsz belőle, de légy ügyes, hogy ne rántsanak le a nehéz élethelyzetek. Hidd el, mindig van remény! Azt is tudd, hogy bár nem egyszerű ez az év, ennek is vége lesz egyszer és utána ismét lesz felfelé. Természetesen lesznek csodás napjaid is. Fel a fejjel!

Szűz

Bár számodra is hoz jó dolgokat, kellemes eseményeket ez az év, de sajnos ettől függetlenül nem mondhatod el, hogy ez lesz a legjobb éved. A sors kezében leszel, és lesznek váratlan események, melyek belső, lelki nehézségeket jelenthetnek. Lehet, hogy a munkában kiegyensúlyozott leszel és a párkapcsoltod is harmonikus – ám érzelmileg így is lehetsz mélyponton. Igyekezz felülkerekedni a nehéz érzéseken, inkább kérj külső segítséget, mielőtt baj lehet! Nem csak a sikerek gyümölcsét arathatod le, hanem bizony az elmúlt évek szorongásai is tetőzhetnek. Kapcsolódj ki, pihenj, amikor csak tudsz. Sokat segíthet!

Skorpió

Totál ambivalens éved lesz. Ez még neked sem egyszerű. Vigyázz arra, hogy ne engedd elhatalmasodni fejed fölött a viharfelhőket, mert képes vagy a sötétséget komolyan venni. Lesznek olyan események, melyek igazán kedvezők, ha ezeket nem éled meg kellőképpen, akkor bizony a rossz napjaid visznek el. Hiába lesz lehetőséged a jót is megélni, ha a figyelmed a negatív dolgokra viszed. Elkaphat egy spirál, ami lefelé húz, vigyázz, hogy ne legyen ebből betegség! Az ember sokszor belül éli meg a fájdalmat, dühöt, nehézségeket, ne vállald túl magad, ne vedd át mások feladatát, keresd az egyensúlyt minden életterületen! Ha ez sikerül, akkor azért egész jól zárhatod majd le a 2023-as évet.