103 évesen írt könyvet a múlt századi Budapestről a magyar újságíró

Írtam a fogolytábor zenekarának megalakulásáról és mindennapi életéről, de arról is, milyen titkos, veszedelmes szerelmek szövődtek ott. Az oroszoknak ugyanis tilos volt a hadifoglyokkal szerelmi viszonyba kerülnie. Ezért maradt az én szerelmem is plátói: Verával egymást féltettük. Mégis, amikor el kellett búcsúznunk, a kezembe csúsztatta a fényképét, és bár nem volt szabad iratot elhozni, ezt a kis fényképet eldugtam és hazacsempésztem, ma is megvan.