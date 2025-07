Durva támadás érte Brüsszelből a gazdákat, nem hagyják annyiban

Tüntetés Budapesten. Brüsszel terve tönkretenné a magyar gazdákat. Az ellenállás legradikálisabb formáját javaslom. Lázadás indul! - írta az Európai Bizottság új költségvetés tervezetével kapcsolatban közösségi oldalán Orbán Viktor. Brüsszel költségvetési tervezete, és az azzal kapcsolatos védelmi lépések a mai kormányülés egyik legfontosabb témája volt. Budapesten trágyaszórással tiltakoztak a magyar gazdák Brüsszel terve ellen.

Durva támadás érte a gazdákat. Budapesten tüntettek Brüsszel terve ellen - Fotó: Facebook

Brüsszel terve tönkreteheti a magyar mezőgazdaságot

Az Európai Bizottság új javaslatcsomagja tönkreteheti a magyar mezőgazdaságot, a kiszivárgott uniós tervek fordulópontot jelenthetnek az agrárium jövőjében, hiszen kockára tennék a feldolgozóipart, veszélyeztetnék a fogyasztókat, a családok asztalára kétes eredetű termékeket engednének. A támogatásokon keresztüli ellehetetlenítés a legkisebb gazdálkodóktól kezdve a legnagyobb termelőkig mindenkit érinthet, Brüsszel ugyanis arra készül, hogy összevonja és elvegye az agrártámogatásokat, beleterelje azokat más alapokba, átláthatatlan jogállamisági eljárásokkal akadályozza a hozzájutást a forrásokhoz – közölte Papp Zsolt, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke.

Az EU kihagyja a közös munkából és gondolkodásból az agráriumot, javaslatai nem veszik figyelembe a tagállamok termelőinek észrevételeit, jó gyakorlatait, tapasztalatait. A legújabb javaslatcsomag jól mutatja, hogy a gazdák véleménye Brüsszelben nem számít, ott csak a forrásmegvonás és az alapok összevonása a fő szempont.

Brüsszel nem az európai gazdáknak, hanem Ukrajnának kedvez

Brüsszel nem az európai gazdáknak, hanem Ukrajnának kedvez. Nagy István agrárminiszter szerint miközben Ukrajna további engedményes kvóták szerint hozhatja Európába a mezőgazdasági termékeit, leszorítva a belső piaci árakat, most az új költségvetési tervezet elvonna pénzeket az agrártermelőktől. A miniszter kiemelte, hogy a tervek szerint az agrárforrásokat egy nagy közös alapba tennék a többi uniós forrással együtt. Brüsszel ezzel a húzással próbálja leplezni az agrártámogatások jelentős csökkentését.

Reagált a történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is, és azt mondta: Brüsszelben "áll a bál, kitört a vihar", mert kiszivárgott az Európai Bizottság új, mindenkit meglepő költségvetési javaslata. "A helyzet drámai". Hozzátette, hogy a legújabb brüsszeli terv nyertese Ukrajna, míg a javaslat legnagyobb vesztesei az európai emberek. "Közülük is a gazdák kerülhetnek nagyon nehéz helyzetbe, mert úgy áll a dolog, hogy a magyar gazdák európai társaikkal együtt jóval kevesebb támogatáshoz juthatnának a jövőben" - fogalmazott a kormányfő.