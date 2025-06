Elképesztő: A tudósok szerint fekete lyukak is lehetnek az otthonunkban!

A tudósok állítják, hogy akár fekete lyukak is lehetnek az otthonainkban, anélkül, hogy észrevennénk – most tanulmányozták ezeket az óriási, pusztító erejű jelenségeket. Ezek olyan sötét üregek, amelyek mindent elpusztítanak, ami véletlenül a közelükbe kerül. De ezek közül az üregek közül néhány akár az otthonodban is lehet.

A tudósok szerint apró, töb ezernyi fekete lyukak még az otthonunkban is megtalálhatóak / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A tudósok rendkívüli felfedezést tettek

A tudósok szerint az univerzum tele lehet egy különleges fekete lyuk típussal, amelyet primordiális fekete lyukaknak neveznek. Egyesek szerint évente akár ezer ilyen is áthaladhat minden négyzetméter földfelszínen – ami elég hátborzongató. De nem kell félni, ezek nem fognak beszippantani, mivel jelentősen különböznek azoktól az apokaliptikus fekete lyukaktól, amelyeket a filmekben látni. A primordiális fekete lyukak is hasonlítanak a jól ismert társaikhoz.

A primordiális fekete lyukak az ősrobbanás után nem sokkal jöttek létre. Ekkor az univerzum hőmérséklete és energiasűrűsége rendkívül magas volt

– mondta dr. De-Chang Dai, a kínai Yangzhou Egyetem feketelyuk-kutatója a Lad Bible információi szerint.

A legnagyobb különbség, hogy ezek a fekete lyukak rendkívül aprók. Egyesek annyira kicsik, hogy nem is képesek elpusztítani semmit, ahogy áthaladnak rajta – majd idővel el is párolognak.

Ezek a fekete lyukak sokkal kevesebb energiát sugároznak, mint a hatalmas társaik, és még akkor is, ha akár óránként 290 km/h-s sebességgel haladnának át egy emberi testen, alig okoznának bármilyen kárt.

Az MIT kutatói pedig tavaly kijelentették, hogy ha bebizonyosodik, hogy ezek a fekete lyukak a sötét anyag forrásai, az óriási hatással lehet a tudományra és a világegyetemről alkotott elméleteinkre.