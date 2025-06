Az orvos figyelmeztet - ez az átlagos semmiség komoly betegségre is utalhat

Dr. Suhail Hussain háziorvos arra figyelmeztet, hogy a tartós, erőteljes éjszakai izzadás komolyabb problémára is utalhat – például rákos megbetegedésre. Azt mondja, az éjszakai izzadás valóban gyakori, különösen nyirkos, meleg éjszakákon, de ha valaki rendszeresen izzadtan ébred, és mindehhez fogyás vagy állandó fáradtság is társul, nem szabad elintézni azzal, hogy „csak meleg van”. Kiemelte, hogy ezek a tünetek akár leukémia vagy limfóma jelei is lehetnek – előbbi a csontvelőt, utóbbi a nyirokrendszert támadja meg.

A szakorvos szerint a rák okozta izzadás gyakran „átázós” jellegű Fotó: Pexels

A szakorvos szerint a rák okozta izzadás gyakran „átázós” jellegű: az ember pizsamája és ágyneműje szó szerint csuromvizes lehet reggelre. Hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú tüneteket nem szabad elbagatellizálni, főleg, ha huzamosabb ideje fennállnak, és más panaszokkal is kiegészülnek. Ilyenkor mindenképp érdemes orvoshoz fordulni.

A ritkább daganattípusok között említette a karcinoid tumorokat is, amelyek a neuroendokrin rendszeren keresztül hatnak a hormonháztartásra, és szintén okozhatnak túlzott izzadást. Úgy fogalmazott, hogy ha valaki úgy érzi, „izzadó Bettyvé” vagy „izzadó Péterré” vált, és ez nem múlik, akkor jobb minél előbb felkeresni a háziorvost.

A Leukaemia Care információi szerint is fontos orvosi vizsgálatot kérni, ha az éjszakai izzadás rendszeresen felébreszti az embert, vagy ha hűvös szobában sem sikerül lehűlnie. Az egészségügyi szervezet szerint ezek a tünetek nemcsak kellemetlenek, de akár életmentő figyelmeztetések is lehetnek – feltéve, hogy időben komolyan vesszük őket - írja az Unilad.