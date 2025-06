Megrengett a világ: Izrael megtámadta Iránt

Izrael napokig, akár hetekig elhúzódó háborúra készül Iránnal és annak térségbeli segítőivel - közölte a zsidó állam hadserege, amely tájékoztatása szerint felkészült arra, hogy a Teheránnal szövetséges milíciák heves rakétatámadásokat indítanak Jemenből és Libanonból, valamint akciókat Szíria területéről.

A katonai akciók miatt Izrael és Irán is lezárta légterét a polgári repülők elől.

Iránban, a helyi állami média közlése szerint, a légicsapások nemcsak katonai és nukleáris célpontokban, hanem lakóterületekben is okoztak kárt, és halálos áldozatok is vannak. Köztük van Hoszein Szalami, a Forradalmi Gárda parancsnoka - erősítette meg a gárda közleményben. A szervezet teheráni főparancsnokságát is találat érte. Az iráni televízió arról számolt be, hogy a natanzi atomlétesítmény térségét is csapás érte, de nukleáris szivárgásnak egyelőre nincs nyoma.

Egy izraeli biztonsági forrás arról tájékoztatta a ynetet, hogy az izraeli légierő magas rangú iráni katonai vezetők és atomtudósok lakhelyét is támadta. "Nő az esélye annak, hogy az iráni vezérkart sikerült likvidálni a nyitócsapás során, köztük a vezérkari főnököt és vezető atomtudósokat"- nyilatkozta.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a zsidó állam teljes körű párbeszédet folytat az amerikaiakkal, és jó az együttműködésük. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte: Izrael egyoldalú műveletbe kezdett Irán ellen, az Egyesült Államok nem érintett a péntek hajnali légicsapásokban.

Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy megvédje erőit és érdekeltségeit a térségben - tudatta, és egyúttal óva intette Iránt attól, hogy amerikai állampolgárokat vagy érdekeltségeket vegyen célba.

Irán Izraelt és az Amerikai Egyesült Államokat egyaránt felelősnek tekinti az ellene indított katonai akció miatt, és megtorlást helyezett kilátásba.