Last minute árakkal robbant be a nyár az IBUSZ-nál

Az előfoglalási időszak lezárultával most a közeli indulási dátumokra már last minute árakon is elérhetőek a nyári utazások. A nyári főszezonban heti 18 charterjárattal, járatonként 180 fővel, valamint menetrendszerinti és fapados járatokra lekötött helyekkel indítja útnak utasait az IBUSZ, a legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyekre. Az utazási iroda több ezer, előre lefoglalt és kifizetett szálláshelyet kínál – a hangulatos apartmanoktól a magasabb kategóriájú szállodákig –, így az utasok biztos helyen, gondtalan körülmények között tölthetik nyári pihenésüket. Az úti cél és szállás gondos kiválasztása mellett a tudatos utazók már most gondoskodhatnak a zökkenőmentes nyaralásról: utasbiztosítással és kedvező árfolyamon váltott valutával készülhetnek fel a pihenésre.

Illusztráció / Fotó: Denis Moskvinov

A júniusi kánikula hatására új lendületet kapott a magyar utazási kedv – ezzel egyidőben valóban berobbant a nyár az IBUSZ-nál is: sorra indulnak a charterjáratok a mediterrán térségbe. A kínálatban továbbra is Görögország a favorit; különösen nagy az érdeklődés Zakynthos, Kréta, Rodosz, Kefalónia, Korfu és Lefkada iránt, de a történelmi helyszínekhez közeli Tolo üdülőváros is szinte teljesen megtelt.

A török Riviéra all inclusive szolgáltatásokat kínáló, magas színvonalú szállodái továbbra is népszerűek. Idén bővült a szálláskínálat, így már pénztárcabarát opciók is elérhetők a minőségi pihenéshez. Spanyolország ugyancsak dobogós a keresletben: főként Costa Brava, Costa Dorada és Mallorca üdülőövezetei vonzzák az utazókat. Az IBUSZ kínálatában a legnépszerűbb nyaralások mellett akciós városlátogatások és körutazások is szerepelnek – most különösen kedvező, last minute árakon. A legkapósabb helyek most már gyorsan betelnek, így érdemes mielőbb foglalni.

Illusztráció / Fotó: ArtBBNV

Az IBUSZ irodáiban az utazáshoz szükséges valutaváltás is azonnal, kedvező árfolyamon intézhető, így az utasok minden fontos teendőt egy helyen, kényelmesen és biztonságosan elvégezhetnek.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy elegendő egy bankkártyával útnak indulni, pedig a külföldi tapasztalatok mást mutatnak. Sok helyen – piacokon, strandokon, nyilvános mosdókban vagy kisebb vendéglátóhelyeken – továbbra is csak készpénzt fogadnak el. Ezért javasoljuk, hogy minden utazó már indulás előtt váltson elegendő mennyiségű helyi valutát

– nyilatkozta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketing igazgatója.