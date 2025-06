Józsefváros lett Budapest WC-je

Úgy néz ki, hogy a drogprobléma kezd elharapózni Budapest tekintetében. Már nemcsak a külvárosokban, hanem nagyon sok belvárosi területen is visszatérő probléma lett a drogos bandák jelenléte. Olyan szintetikus szereket használnak – például herbált vagy kristályt –, amelyek sokszor patkánymérget is tartalmaznak. Ezeket a belvárosi kapualjakban lövik be maguknak, majd önkívületi állapotban próbálnak bejutni a lakásokba. Ez közvetlen veszélyt jelent a budapestiek biztonságára.