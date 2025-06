Időjárás: a kánikula mellett még egy anticiklonnal is meggyűlhet a bajunk

Hétvégén berobban a kánikula, ami sok ember életét megkeseríti. Most különösen érdemes odafigyelni a szervezetünkre, nehogy túlterheljük magunkat, mert súlyos következményei lehetnek az időjárás-érzékenyek számára, valamint egy magas légnyomású légköri képződmény, azaz anticiklon is terhelő hatással lesz a szervezetünkre. A meteogyógyász hasznos tanácsokkal is szolgál.

Az időjárás alakulása – Fotó: Köpönyeg

„Egyre inkább a kedvezőtlen meteogyógyászati tartományba kerülünk” – hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Anticiklon uralkodik fölöttünk, meglehetősen magas légnyomással. Továbbra is száraz levegő tölti ki a Kárpát-medencét, emiatt gyorsan melegszik, gyorsan hűl az idő. Országosan 25 fok fölött alakul a hőmérséklet és sokfelé 30 fok körüli értékekre számíthatunk.

Nő a szív terhelése

A perifériás erek kitágulásával egyre inkább nő a szív terhelése. Az izzadás fontos terhelő tényező, emiatt megszaporodnak a szívpanaszok, mellkasi problémák. Növekszik a trombózis kialakulásának valószínűsége, gyakrabban jelentkezik az ödéma. Sokkal fáradékonyabbak vagyunk, sokan szédülnek, egyre gyakoribbá vállnak a rosszullétek. A melegedő tendencia nagy problémát jelent a fejfájással, migrénes problémákkal élők számára, valamint egyre inkább hozzájárul a gyulladásos folyamatok erősödéséhez. Fokozatosan erősödő, terhelő hatásokra kell számítanunk.

– tette hozzá a meteogyógyász.



A meleg miatt rosszabbul alszunk



„Gyakori következmény az alvásminőség romlása is” – emelte ki a meteogyógyász, aki hangsúlyozta, hogy fontos a szellőztetés, amit éjszaka érdemes végrehajtani, hogy hűvösebb levegőt engedjünk be az házba.