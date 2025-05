Kiderült: Magyarországon ilyen kedvezményeket kapnak az édesanyák

A Magyar Nemzet írja, hogy idén októbertől azok az anyák, akik felnevelnek vagy felneveltek három gyermeket, mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Kiderült, hogy jövő évtől azok a negyven év alatti édesanyák, akik két gyermeket nevelnek, mentesülnek az adókötelezettség alól, illetve további kedvezményeket kapnak a harminc év alatti édesanyák is. Azt is tudni lehet, hogy az ötven év alattiak 2027-től, a hatvan év alattiak pedig 2028. január elsejétől mentesülnek az szja megfizetése alól. Júliustól pedig adómentes lesz a csed, a gyed, illetve az örökbefogadói díj is

Az alábbi videóból az is kiderül, hogy a családi adókedvezményt szintén megduplázzák Európa legnagyobb adócsökkentési programjában:

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Facebook-oldalán anyák napja alkalmából ezt írta:

Aki gyermeket vállal, elismerést érdemel. Anyagit is. A családi adókedvezményt megduplázzuk, és jön az élethosszig tartó adómentesség az édesanyáknak.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint az idei anyák napja azért is különleges, mert az Országgyűlés a héten elfogadta az anyák szja-mentességéről szóló törvényjavaslatokat. Véleménye szerint a családi adókedvezmény korábban már elfogadott duplázásával és az anyák szja-mentességével Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját valósítják meg hazánkban.