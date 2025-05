Most jött: Áll az egész autópálya a Balaton felé, tömegbaleset történt

Egymásba hajtott öt autó az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében - számolt be róla a katasztrófavédelem. Az 57-es kilométernél történt balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak. A járművekben összesen tizennégyen utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani, a forgalom a leállósávon halad. Az Útinform szerint a torlódás már most meghaladta a 3 km-t.