A kormány családtámogatási rendszere elképesztő segítség az édesanyáknak

Ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is megelőlegezte, anyák napja idén azért is különleges, mert megduplázzák az édesanyák kedvezményét. Az Országgyűlés a héten elfogadta az anyák szja-mentességéről szóló törvényjavaslatokat, továbbá a családi adókedvezményt is megduplázzák. Mutatjuk az elmúlt időszak családtámogatási intézkedéseit.

Családtámogatás – ez az édesanyáknak is kedvező lesz / Fotó: Pexels / Pexels

Családtámogatás – csed, gyed, szja-mentesség, adókedvezmények, munkavállalás

A Ripost írja, hogy a családi pótlékok mellett a gyermekeket nevelő szülők számos adókedvezményben is részesülnek. Az Országgyűlés arról is döntött, hogy a jövőben nem kell szja-t fizetni a csed és a gyed után, valamint a 30 év alatti, illetve a két- és háromgyerekes édesanyáknak sem.

A korábbi gyakorlattal szemben a családbarát fordulat után a gyermekgondozási segély (gyes) és a gyermekgondozási díj (gyed) rendszere átalakult, rugalmasabbá vált. Magyarországon legkorábban a csecsemőgondozási díj (csed) folyósításának lejártát követően – a gyermek születését követő 169. naptól – lehet keresőtevékenységet folytatni anélkül, hogy le kellene mondani az ellátásokról, vagyis az édesanya idő- és jövedelemkorlát nélkül vállalhat munkát a gyed, gyes mellett.

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott Magyarország kormányának Facebook-oldalán egy konkrét példán keresztül mutatta be, mennyivel növekedhet egy kétgyermekes család havi bevétele a friss adózási könnyítéseknek köszönhetően.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint különleges az idei anyák napja, mert az Országgyűlés a héten elfogadta az anyák szja-mentességéről szóló törvényjavaslatokat. A családi adókedvezmény duplázásával és az anyák szja-mentességével Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját valósítja meg a kormány.