Júniustól korhatáros az energiaital – íme a részletek

A fentiek alapján nem vásárolhatják meg a 18 év alattiak az alábbi nagy márkák legtöbb termékét:

Red Bull,

Hell,

Monster,

Guarana,

Watt,

Burn,

Adrenalin.

Óvatosan a kávéval, kólával!

Az előrecsomagolt, dobozos kávéitalok esetében nem ritka, hogy a koffeintartalom eléri vagy akár meg is haladja az 50-60 mg-ot 100 milliliterenként. Ezek a termékek a csomagolásuk alapján gyakran kevésbé tűnnek serkentőnek, mégis jelentős élénkítő hatással bírnak – különösen akkor, ha valaki egyszerre több adagot is elfogyaszt belőlük. A kóláról sem szabad megfeledkeznünk: bár a koffein mennyisége jóval alacsonyabb ezekben az üdítőkben, gyakran nagyobb mennyiséget fogyasztunk belőlük, mint mondjuk kávéból. A Magyarországon forgalmazott kólafélék koffeintartalma általában 8-10 mg/100 ml között mozog, vagyis egy átlagos, 330 ml-es dobozos kóla körülbelül 30 mg koffeint tartalmaz. Ez ugyan kevesebb, mint egy energiaitalban vagy kávés italban található mennyiség, mégis veszélyes, mert sokan több dobozzal is elfogyasztanak a nap folyamán.