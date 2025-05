Így nyaltunk régen, amikor még csak 5 forint volt egy gombóc fagyi – galéria

Közeleg a nyaralási szezon, ilyenkor bárki megkíván egy finom fagylaltot a nyári melegben. A fagyi nagy kedvenc nálunk, legyen akár a klasszikus ízekben vagy valami különleges ízesítésben. Ezekből az archív képekből megtudhatod, hogyan fagyiztunk régen.

1949. A fagyi még a felvonulás közben is ízletes – Fotó: Fortepan / Album018

Fagyi akkor és most – hogyan nyaltuk régen a fagyit?

Magyarországra osztrák közvetítéssel került a fagylalt a 18. században. Nem is kérdés, hogy hamar nagy kedvenccé vált. Akkoriban még leginkább a gyerekeknek ajánlották, bár voltak már olyan receptek is, amelyekben bort és pezsgőt is adtak a fagylalthoz. A felnőttek és a gyerekek körében is népszerűségnek örvend a mai napig.

Nem volt ritka, hogy az árusok fagylaltkocsival közlekedtek a városban. A fagyit kedvelők csak úgy sereglettek köréjük. A képeken is látszik, hogy a hideg nyalni való már régebben is összehozta az embereket.

Manapság különleges ízekkel is kísérleteznek a fagylaltkészítők, viszont a klasszikusan bevált csoki, puncs, vanília szentháromságán túl a citrom, eper ízek ma is különös élvezetet nyújtanak. Felmerül a kérdés, vajon mennyire volt más ezeknek az íze, milyen volt a tölcsér zamata, vagy hogy mennyit kellett általában kiadni egy ilyen élményért.

Ennyiért nyaltuk régen...

A hatvanas évek végén egy gombóc 50 fillér volt. Aztán a hetvenes évek olajválságai hatására már 3 forint volt a fagyai. Ez egészen a nyolcvanas évek közepéig tartott. 1984-ben már 5 forintba került egy gombóc. A nyolcvanas évek közepén megjelent a csomagolt jégkrém is, aminek az ára szintén 5 forint körül mozgott.

A képeken ez az apró részlet nem, viszont az élvezet határozottan átjön.

Az alábbi képgaléria bemutatja, hogyan nyaltuk a fagyit régen.