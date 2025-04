Olcsóbb lesz idén telefonálni és netezni is, mint ahogy azt eddig gondoltuk – itt a telekommunikációs árstop!

Eleget téve a kormány, azon belül is a Nemzetgazdasági Minisztérium felszólításának, a nagy telekommunikációs cégek úgy döntöttek, nem emelnek árat idén. Ahol pedig már megtörtént az emelés, ott csökkentik az árakat a telefon- és internetszolgáltatók.

Mégsem lesz idén áremelés a nagy telefon- és internetszolgáltatóknál

Fotó: Pixabay/Képünk illusztráció

Sokallta a kormány a telefon- és internet- előfizetési díjakat

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban arról beszélt, hogy túlzónak tartja a telekommunikációs cégek idei díjemeléseit, díjemelési terveit, ezért arra szólította fel őket, hogy mérsékeljék az áraikat. Az üzenet, úgy néz ki, célba ért, mert mindhárom nagy telefon- és internetszolgáltató árstopot, árcsökkentést jelentett be.

A Telekom volt az első a sorban

A Magyar Telekom azt közölte, hogy nem érvényesíti az áprilisra tervezett inflációkövető díjkorrekciót, ami egy 3,7 százalékos emelést jelentett volna. Egészen pontosan azt írták, hogy legalább 2026 első fél évének végéig nem emelik a fogyasztók már meglévő csomagjainak havidíját. Emellett a vállalat a változó ügyféligényekre reagálva megújítja mobilportfólióját, amiben a korábbinál rugalmasabban kombinálható elemek lesznek majd április 11-től.

Ezt követően a One is árstopot jelentett be

Nem sokkal a Telekom után a One (korábbi Vodafone) is közleményt adott ki a díjemelési stoppal kapcsolatban, miszerint a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására a 4iG Csoport távközlési vállalatai önkéntes díjcsökkentést hajtanak végre az inflációkövető díjkorrekcióval érintett lakossági tarifák esetében. A One Magyarország emellett új, kedvező árú ajánlatokat is bevezet lakossági ügyfelei számára. Náluk az emelés mértéke 3,5 százalék lett volna, vagyis ennyivel lesz olcsóbb a hozzájuk tartozó felhasználók telefon- és internethasználata. A mostani árak 2026. július 1-jéig lesznek érvényben.

A Yettel kedvezményt ígér az ügyfeleinek

A harmadik nagy szolgáltató, a Yettel is bejelentette, hogy május 1-jétől kezdődő, 12 hónapon át tartó kedvezményes időszakot vezet be. A kedvezmény mértéke megegyezik a korábban (március 5.) alkalmazott, 3,7 százalékos áremeléssel. Ez a kedvezmény azon lakossági előfizetők számára érhető el, akik a Yettel általános szerződési feltételeiben szereplő, nyilvánosan elérhető, lakossági számlás előfizetéses tarifacsomagokat használják, és érintette őket az infláció miatti díjkorrekció 2025 elején – olvasható a közleményükben. A kedvezmény automatikusan jár majd, először 2025. május hónapban.