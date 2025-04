Orbán Viktor az árletörésekről: jöhet a telekommunikációs szektor és a bankok!

„Az élelmiszerárakat már letörtük. Folytatjuk a munkát, jöhet a telekommunikációs szektor és a bankok!” – írta szerdán, késő délután Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök videóban osztott meg további fontos részleteket.

Orbán Viktor közölte: folytatódnak az árletörések (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

„Kormányülés. A legfontosabb napirendi pontunk az árletörések folytatása volt. Az élelmiszerek esetében sikerrel léptünk fel az áremelőkkel szemben, 30 alapvető élelmiszernél sikerült letörnünk az árakat. Most a banki és a telekommunikációs szolgáltatásokon a sor, mert ezeknek az ára is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban.”

– mondta friss videója elején Orbán Viktor. Majd így folytatta:

„A bankokkal később tárgyalunk, most a gazdasági miniszternek meghallgattuk azt a beszámolóját, amely a telekommunikációs cégekkel folytatott tárgyalásokról szólt. Ezeknek vannak eredményei: megállapodásokat kötöttünk. A nagy szolgáltatók jövő július 1-ig nem emelik meg az áraikat, és aki az idén már eddig emelt, az visszaviszi az árat a január elsejei szintre. A legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató pedig még azt is vállalta, hogy bevezet új, kedvező árú ajánlatokat a lakossági ügyfelek számára. Amiről beszélek, az mind vonatkozik a tévére, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra is. Felkészülnek a bankok, folytatjuk az árletöréseket.”

