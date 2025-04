Szentkirályi Alexandra legfrissebb Facebook-bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt is igent mondott Ukrajna uniós csatlakozására.

„Immár az egész ellenzék, a Tisza is igent mondott Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására! Brüsszel minél hamarabb, gyorsított pályán, a mindenki másra érvényes felvételi szabályok megkerülésével akarja felvenni Ukrajnát az Európai Unióba” – kezdte posztját Szentkirályi Alexandra. Majd emlékeztetett: azt az Ukrajnát, ami háborúban áll, megszállták területének egyötödét, külföldi segélyekből él, virágzik az illegális fegyverkereskedelem és a szervezett bűnözés.

„A háború már eddig is 2 és fél millió forintjába került minden magyar családnak, de Ukrajna uniós tagsága végeláthatatlan költségeket jelentene. Brüsszelnek és a globális óriáscégeknek lehet az évezred biznisze az ukrán EU-tagság, de Magyarországot tönkretenné.”

„Budapest az ország legfejlettebb és leggazdagabb városa. Ezért az ukrán csatlakozás horribilis költségei a budapesti gazdaságból és a budapestiek zsebéből venné ki a legtöbb pénzt. Emiatt is fontos, hogy Budapesten is minél többen vegyünk részt a most induló Voks 2025 szavazáson” – írja.