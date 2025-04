Hidegfront érkezett, ezt kell tenned ebben a zord időben

A mínusz öt fok körüli hidegnek már komoly élettani következményei vannak és ezzel számolni is kell. Ez nem csak a hétfő reggelre, hanem a következő napokra is jellemző lesz. Ebben a hidegben beszűkülnek a perifériás erek és ennek következtében a vérnyomás jellemzően emelkedik és a szív és az egész keringési rendszer fokozott terhelés alá kerül, aminek különböző keringési, légzőszervi következményei vannak, akár súlyosabb formában is. Ez a hideg idő hozzájárul ahhoz, hogyha nem öltözünk megfelelően, akkor nagyon könnyen megfázhatunk