„Felháborító! A fiam meg akarja változtatni a nevét a felesége miatt”

Egy kétségbeesett édesanya úgy érzi, hogy a fia nevetségessé fogja tenni magát, és rengeteg terhet okoz magának, ha valóban felveszi a leendő felesége nevét, ahogy tervezi. Erről az örömanya Mumsnet oldalán mesélt a nőtársainak, ahol tanácsot kért más anyukáktól, hogy hogyan beszélje le a fiát arról, hogy a felesége vezetéknevét, és a sajátját ötvözze egy kötőjellel a hivatalos papírjain. Véleménye szerint nem vennék komolyan a munkahelyén és a baráti társaságában, hogy ha meglépi ezt a döntést, emellett a nagyszülei előtt is botrány okozna a névváltoztatás. Ráadásul a jövőben minden egyes űrlap vagy jelentkezés kitöltésénél rengeteg időt és energiát emésztene fel a hosszú név írása.

Az esküvő után mindkét fél két vezetéknévvel fog rendelkezni Fotó: Illusztráció/Pexels

Az elmúlt évtizedben vált felkapott dologgá, hogy a hagyományos név választás helyet – amely szerint a gyermek az édesapja vezetéknevét viszi tovább, és a feleség is felveheti a férje vezetéknevét – egyre inkább az válik elfogadottá, hogy a feleség kötőjellel veszi fel a férje nevét, és a közös gyermekük mindkettejük nevét viselheti ily módon. Ez az új trend azt is hozta magával, hogy akár a férfi is felveheti kötőjellel a felesége vezetéknevét, még ha ez nem is olyan gyakori. A magyar sztárvilágban is látunk rá példát, így járt el Dallos-Puskás Péter is. Sok régimódi szülő azonban nem tudja elfogadni ezt a névválasztási formát, és ellenáll ennek. Ezt tette mai főszereplő anyósunk is, aki a Mumsnet oldalán próbált meg tanácsot kérni, hogyan akadályozza meg a névváltoztatást.

Nem vagyok ellene a kétszavú vezetékneveknek, és természetesen megértem, hogy 2025-ben ez modern koncepció, és néhány pár így érzi tisztességesnek az osztozkodást, de a fiam esetében nem akarom ezt. A fiam vezetékneve eleve 8 betűs, ha ehhez még hozzárakunk egy másik nevet is, akkor sehova nem fog kiférni a neve. Ez hatalmas teher lesz neki is, meg a leendő babáiknak is. Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért akarja ezt, akkor azt mondta, hogy a felesége dobta fel, neki pedig nem nagy ügy, ezért szívesen bevállalja. Próbáltam a lelkére beszélni, hogy ez a gyakorlatban nagyon rossz lesz, és mit fognak az emberek gondolni róla a háta mögött, de nem tudom, hogyan tudnám elérni, hogy meggondolja magát. Nektek mi a véleményetek?

– tette fel a kérdést a Mumsnet felhasználóinak a nő.