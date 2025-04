Erdő Pétert teljes mértékben alaptalan vádakkal támadják

Az Origo írja, hogy a SNAP nevű szervezet azzal vádolja Erdő Péter bíborost és másokat, hogy szexuális zaklatási ügyeket tussoltak el, ezt pedig Pető Attila több évtizedes ügyével próbálják alátámasztani. Mindezt úgy teszik, hogy az Erdő Péter vezette Esztergom–Budapest Főegyházmegye pont Pető Attila molesztálási ügyét tárta fel a legmélyebben és ítélte el a zaklatással érintett papot villámgyors döntésekkel. Pető Attila évek óta csúsztatásoktól hemzsegő nyilatkozatokkal támadja az egyházat, illetve zaklatás miatt jogerős ítélet van érvényben ellene.

A portál szerint hat bíboros ellen nyújtott be panaszt a SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) és a Nate's Mission nevű szervezet. Erdő Pétert Pető Attila zaklatási ügye miatt keverték bele. A SNAP egyébként Benedek pápát is fel akarta jelenteni a hágai bíróságnál, illetve a szervezet egyik legjelentősebb közreműködőjét 2008-ban tartóztatták le több mint 100 gyermekpornográf kép birtoklása miatt – akad olyan hitelminősítő intézet, ami nem is tekinti jótékonysági szervezetnek a SNAP-et, mert például nincs jóváhagyott összeférhetetlenségi politikája.

Pető Attila 2019-ben azt állította, hogy 1999 és 2003 között öt alkalommal zaklatta őt Sz. Balázs pap, de az egyház nem tett ellene semmit. Viszont az egyház 2,5 évvel Pető Attila nyilatkozata előtt elbocsátotta Sz. Balázst, mivel bebizonyosodott, hogy valóban gyermekeket molesztált – vagyis egyáltalán nincs szó eltussolásról.

2003 nyarán az akkor 17 éves Pető Attila becsengetett a Prímás Palotába, és az Esztergom Budapesti-Főegyházmegye akkori helynökével, Udvardy Györggyel beszélt, de jegyzőkönyv nem született, ugyanis Pető Attila a megadott időponton nem jelent meg. Udvardy ennek ellenére utánament az ügynek, beszélt Sz. Balázs atyával, illetve annak plébánosával is, és tanúkat is próbált találni Pető Attila állításainak alátámasztására, de nem járt sikerrel.

12 évvel később kezdődött újra az ügy, amikor Pető Attila 2015 nyarán hivatalos, jegyzőkönyvezett bejelentést tett a Főegyházmegyei Hivatalnál. Ekkor értesült csak először az esetről Erdő Péter bíboros, aki azonnal lépett. Megindult az egyházi vizsgálat, ami során a molesztálót előbb eltiltották a nyilvános papi működéstől, majd újabb tanúk jelentkezése után, 2016 decemberében a Vatikán laikusi állapotba helyezte – a Vatikán kezdetben csak tíz év eltiltást javasolt.

Erdő Péter bíboros a legszigorúbb büntetést kérte a papra, illetve a főegyházmegye a rendőrségen is feljelentette Sz. Balázst, átadta az aktákat, de elévülés miatt büntetőeljárás nem indult.

Ezek után Erdő Péter bíboros kezdeményezésére 2019-ben a lehető legmagasabb magyar egyházi fórum, a püspökkari konferencia közleményben követte meg az áldozatokat.