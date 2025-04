Bekamerázott szálláshelyek – így leplezheted le nyaraláskor a kukkolókat

Egy házaspár elborzadt, amikor megtudta, hogy a hotel, ahol megszállt, állítólag „rejtett kamerát” tartalmaz. Az arkansasi Eliot és Nancy Young azt remélte, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az arizonai Scottsdale-ben töltött nyaralásából, és egy tavalyi utazás során inkább egy Airbnb-t választott szálloda helyett.

A szakember elárulta, mire érdemes figyelni a szállodákban (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Miután azonban az első éjszaka szeretkeztek, másnap reggel a férfi „észrevette, hogy egy »füstérzékelő« furcsamód közvetlenül az ágy fölött kapott helyet”. A pár azóta pert indított, amelyben azt állítják: „Ahogy ott feküdt... [ő] egyre inkább zavarba jött a »füstérzékelő« elhelyezkedése miatt, és úgy döntött, hogy tovább vizsgálódik”. Ekkor fedezte fel, hogy az valójában egy „rejtett kamera”. Ehhez hasonló botrányos eset Magyarországon is történt a közelmúltban.

Az ehhez hasonló történetek aggasztóak, és a technológia fejlődésével az évek során egyre gyakoribbá váltak. Szerencsére a szakértők hasznos tippeket osztottak meg a potenciális kémkamerák kiszűrésére a szállodákban vagy más ingatlanbérleményekben tartózkodók számára, ami így a nyaralási szezon közeledtével rengeteg ember számára hasznos lehet.

Fontos, hogy az utánunk leskelődő fejével próbáljunk gondolkodni! Milyen helyeken lenne valószínűleg a leghatékonyabb egy rejtett kamera, így bizonyos helyiségek ellenőrzése kifejezetten ajánlott, így a hálószoba, a fürdőszoba, a zuhanyzó és a mosdók.

Vannak olyan közös használati tárgyak is, amelyeket érdemes lehet átvizsgálni: ilyenek a füstérzékelők, a riasztóberendezések, a lámpák, a szellőzők, a zuhanyfejek, a képkeretek, a növények és plüssjátékok, és ami a legfontosabb, minden olyan tárgy, amely nem egészen illik oda, ahol lárható.

Még alapos keresés mellett is kimaradhatnak egyes eszközök, így érdemes lehet beruházni egy lencseérzékelőbe is. Ahogy a neve is mutatja, a lencséket egy bizonyos típusú fény kibocsátásával érzékelik. Amikor a szerkezet érzékeli az általa kibocsájtott fény visszaverődését, a fények villognak a készüléken, így segít meghatározni a kamera helyét – írja az Unilad.