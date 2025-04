A keresztények és az egyház gyalázásával tűnne ki a sikertelen baloldali politikus

Forrás: Facebook

A provokáció sosem teszi népszerűvé a meleg politikust

A képviselő azt nem érti, hogy provokációval sosem lesz népszerűbb, ha pedig ilyen tartalommal teszi, akkor egyenesen visszataszítóvá válik Szécsényi szerint. „A legsötétebb kommunista idők egyházüldözését idézi az a retorika, amivel most utcára vonultak. Méltatlan ez az egyház szolgálattevőivel szemben is, akik közül sokan személyesen tapasztalták meg korábban a börtönt és a terrort, amiről mi már csak olvasni tudunk például Mindszenthy József, vagy Olofsson Placid atya emlékezéseiből”- véleményezte a képviselő. Aki úgy véli, hogy abban nagyon elszámolta magát Karácsony Gergely pártja, hogy ez az időszak olyan túlélő ösztönnel ruházta fel a hívő magyar közösségeket, ami a mai napig erőt ad számukra. Napjainkban a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon „Attól tartok, a közéletben a mi békés hazánkban is egyre provokatívabb és gyalázatosabb formát fog ölteni az egyházakkal és a hívekkel szembeni retorika”-hívta fel a figyelmet Szécsényi. Aki szerint, a globalista erők törekvése ez, amely célja, hogy az emberek minél kiszolgáltatottabbak, gyökértelenek és vallástalanok legyenek. Magyarország eddig szerencsésnek mondhatja magát ebben a kérdésben is. „Itthon nem gyújtanak fel templomokat, nem végeznek ki papokat mise közben és nem alakítanak át templomokat. Ezzel együtt a Margit híd kőkeresztjeit többször letürték. Minden ilyen eset után hiszek abban, hogy csak erősíti a hitünket, ha ki akarják ölni az emberekből az Isten utáni vágyat. Ehhez kapcsolódik Ferenc pápa egyik elhíresült mondata, ami a provokátoroknak és nekünk is egyaránt hasznos és megszívlelendő: "A hit nagy ellensége: nem az értelem, nem az ész, ahogyan azt sajnos egyesek megszállottan ismételgetik, hanem a félelem."”-mondta.