Újabb rászorulók számára nyújt több mint 253 millió forintos támogatást a Pro Filii Alapítvány

Ebben a pályázati ciklusban is rengeteg kérelem érkezett hozzánk, jóval több, mint a rendelkezésre álló keret, de a bírálóbizottsággal együtt ezúttal is igyekeztünk ott segíteni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Támogatást adtunk többek között egy nyolcéves kisfiú életmentő koponyacsont-műtétjéhez, egy újszülött operációs inkubátor beszerzéséhez, amely a súlyos rendellenséggel született kisbabák speciális műtéti ellátásához járul hozzá, valamint gyengénlátók szenzoros szobájának kialakításához, de autista fiatalok intézményi körülményeinek javításához is. A hozzánk beérkező levelekből kiderül, hogy az önhibájukon kívül krízishelyzetbe került, betegséggel küzdő emberek egy ponton túl úgy érzik, magukra maradtak a nehézségeikkel. Azonban az alapítványunk által nyújtott támogatással a pályázóknak nemcsak az életminőségük javul, hanem megélhetik a közösségi összetartozás érzését, illetve azt, hogy nincsenek egyedül a bajban