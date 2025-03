„Közölte az orvos: menjünk haza, mert nem lehetünk mellette” – 3 hónaposan kapott agyvelőgyulladást a kis Miklós

Folyamatos gyógytornákra jár a 9 éves Miklós a Bethesda gyermekrehabilitációs osztályára, ahol sokat segítenek neki. Édesanyja szerint azonban leginkább egy barcelonai Nazarov műtét segítene a kisfiún. Sándor Diána, Miklós anyukája kisnyuszikat horgol, hogy ezek árveréséből, eladásából is gyarapodjon a műtétre szánt összeg.

Miklós számára a Nazarov műtét jobb életet jelentene – Fotó: Facebook

Miklós egyetlen esélye: a Nazarov műtét

Emlékszem, hogy az orvos kivette a kezemből a 3 hónapos gyereket, majd elvitte. Megvizsgálta, majd közölte: menjünk haza, mert nem lehetünk mellette

– mondta Sándor Diána, Miklós anyukája lapunknak. Nagyon félt a család, nehogy a legrosszabb híreket közöljék velük az orvosok. Végül a kisfiú életét megmentették, de az agyvelőgyulladás nem múlt el nyom nélkül. Miklósnak a betegség következtében feszesebbek az izmai a jobb oldalán, és a jobb lába is rövidebb, mint a bal.

Nemrég bukkant rá a család dr. Igor Nazarovra, a híres gyermekgyógyász-gyermeksebészre, aki rengeteg hasonló gyermeket műtött, mint Miklós. Dr. Igor Nazarov szerint több helyen is be kell majd avatkozni, Miklós arcán és a bal oldali lábánál is bemetszéseket kell tenni az izomzatba. Ezt a műtétet azonban csak Barcelonában tudja elvégezni. 2023. december elején engedélyezték Miklós számára a műtétet, de a műtétre várakozva elkapta a herpeszvírust, és teljes mértékben elvesztette a látását a jobb szemére. Megműtötték a szemét, majd rehabilitációk sora következett, ráadásul az orvosok még egy nagy műtétet javasoltak, ami a csontok szétszedésével is jár. Ezt azonban legkorábban 12 éves korban lehet csak elvégezni.

Miklós dr. Igor Nazarovval – Fotó: Facebook

Gyűjtést szervezett a család, hiszen ebben a nehéz időszakban mindig valakinek vigyáznia kell Miklósra, és így nehéz munkát vállalni emellett. Sándor Diána a gyűjtés mellett licitre nyuszikat horgol, az ezekből befolyt összeget is Miklós gyógyulására fordítják. Orvosait is ezzel ajándékozzák meg. Minden nyuszit külön öltöztetni is lehet.

A cuki horgolt nyuszikat öltöztetni is lehet, a vevők Miklós gyógyulását segítik – Fotó: Facebook

Miklós életvidám ereje beragyogja mindenki napját!

Miklós mindent derűsen lát a megpróbáltatások ellenére is. Amikor elvesztette a látását, nem keseredett el, és továbbra is bízik abban, hogy visszanyerheti szeme világát. Életvidám kisfiú, kedvenc meséje a Spongyabob kockanadrág. Ő is pont ugyanolyan mosolygós, mindenkiben és mindenben a legjobbat látja, mint kedvenc karaktere. Negyedik szülinapjára pénzt kért, hogy DJ-pultot vehessen magának.