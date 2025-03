Milliós támogatás a nyugdíjasoknak – megszólalt Dr. Fónagy János

A kormány újabb fontos intézkedést hozott a megfizethető és biztonságos lakhatás érdekében: 2025. március 26-án elindult a Vidéki Otthonfelújítási Program a nyugdíjasok számára is. A részletekről Dr. Fónagy Jánossal, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel beszélgetett a JóKor nyugdíjas portál.

A kormány a nyugdíjasokra is kiterjeszti a Vidéki Otthonfelújítási Programot (Fotó: Pixabay)

Államtitkár úr, miért döntött úgy a kormány, hogy a nyugdíjasokra is kiterjeszti a Vidéki Otthonfelújítási Programot?

„A kormány számára kiemelten fontos, hogy az idősek méltó, biztonságos és korszerű otthonokban élhessenek. Sokan közülük évtizedeken át dolgoztak és most megérdemlik, hogy a lakhatási körülményeik javításában is segítséget kapjanak. A Vidéki Otthonfelújítási Program már eddig is nagy sikerrel futott, ezért természetes lépés volt, hogy ezt a lehetőséget a nyugdíjasokra is kiterjesszük, hiszen a vidéki nyugdíjasok számára különösen fontos a korszerűsítés, mivel sokan régebben épült, alacsony energiahatékonyságú ingatlanokban élnek.”

Milyen támogatásra számíthatnak a nyugdíjasok, és mire használhatják fel ezt az összeget?

„Az ötezer fő alatti településeken élő nyugdíjasok akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

Ez az összeg a felújítási költségek legfeljebb 50 százalékát fedezi, vagyis a program nagyban hozzájárulhat egy komfortosabb, energiatakarékosabb otthon kialakításához. A felhasználás rendkívül rugalmas, hiszen többek között nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, tetőfelújításra vagy akár fürdőszoba-átalakításra is igénybe vehető.”

Hogyan lehet pályázni a támogatásra?

„A támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani, elektronikusan, személyesen vagy postai úton. Fontos tudni, hogy csak olyan számlákat lehet elszámolni, amelyeket 2025. január 1. és 2026. június 30. között állítottak ki. A pályázati folyamatot igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, hogy minden jogosult könnyedén hozzáférhessen a támogatáshoz.”

Mi a helyzet azokkal, akiknek már a munkálatok megkezdése előtt szükségük lenne pénzügyi segítségre?