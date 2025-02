A baloldali média azt próbálja meg elhitetni az olvasóival, hogy valami nagyon titokzatos dolog történik a Botaniq Budai Klub épületének falain belül. Az igazság az, hogy a tulajdonos BDPST Group maga tett közzé egy videót, amiben bemutatják az érdeklődőknek, hogy pontosan hogyan is néz ki és hogyan működik a 19. századi angolszász mintára hasonlító exkluzív klub.

A Botaniq Budai Klub falai közé most bárki betekintést nyerhet

A cég LinkedIn oldalán megnézhető kisfilmből kiderül, hogy a 2023-ban nyitott klub épülete számtalan szolgáltatást nyújt: rendelkezik saját wellnessrészleggel benne szaunával, gőzkabinnal, merülő medencével, de található egy jól felszerelt fitneszterem és saját pilatesstúdió is.

A spa-részlegen helyet kapott japán szauna és krio szauna, valamint számos masszázslehetőség is elérhető. A klub étterme reggeltől estig nyitva tart, és a tradicionális magyar konyha fogásaival várja a vendégeket, odafigyelve a szezonalitásra a hetente megújuló étlapon.

A gyermekrészleg csapata képzett pedagógusokból áll, a kids klub minden korosztály számára rendelkezik fejlesztő játékokkal.

A klub rendelkezik egy feszített víztükrű medencével, valamint 2 tenisz- és 3 padelpályával is. A tagok szervezhetnek privát rendezvényt is, amelyhez igénybe vehetik a 6, illetve a 10 fős tárgyalókat, amelyek akár egybe is nyithatóak.

A BOTANIQ Budai Klubba bárki jelentkezhet egy tag ajánlásával, vagy a weboldalon keresztül, amelyet követően egy 5 tagú bizottság dönt arról, hogy a jelölt befogadásra kerül-e – olvasható a Riposton.