Itt a farsang, áll a bál! Így búcsúztatták a telet elődeink – farsangi retro képgaléria

Itt a farsang, áll a bál! – szól a népi mondóka, ebben az időszakban pedig mindenki mulatságokkal búcsúztatja a telet, várjuk a tavaszt. Évszázadok óta néphagyomány a tél elűzése, már elődeink is bátran öltöttek jelmezt és szerveztek farsangi mulatságokat, bálokat az ünnepi időszakban. A farsangi időszak hivatalosan vízkereszttől húshagyó keddig tart, azaz a karácsonyi ünnepkör és a nagyböjt közötti időszak. Ilyenkor a legviccesebb és legkreatívabb maskarákba bújnak kicsik és nagyok. Retro képgalériánkban most az előző évszázad legikonikusabb farsangi pillanatait gyűjtöttük össze. Időutazásra fel!

1979-ben a pécsi pártiskola hallgatóinak farsangi csoportképe Fotó: Fortepan / Mari Gabriella

Farsangi retro képgaléria: fotókon az előző évszázad lenyomata

A farsangi időszak január hatodikán, vízkereszt napján kezdődik és a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdetéig tart. A magyar farsangi szokások része a jelmezbe öltözés, ilyenkor az óvodákban, iskolákban is rendeznek beöltözős mulatságokat. Ma már a filsztárok, a szuperhősök és a hercegnők a legnépszerűbb jelmezek, persze vannak, akik még most is kreatívan oldják meg farsangi öltözéküket. Van, aki kémény, bundáskenyér vagy halványlila dunszt jelmezbe bújik, de régen is ötletes megoldások születtek. Így volt ez már a '30-as években is, sőt, még korábban is. Retro farsangi képgalériánkban most 1930-tól 1990-ig gyűjtöttük össze a Fortepan képarchívum legjobb farsangi fotóit. A korabeli jelmezek kitűnően tükrözik az adott kor divatját, legyen szó a filmes klasszikusokról vagy az űrhajósokról. Nosztalgiázásra fel!