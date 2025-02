Dömötör Csaba: óriási erődemonstráció volt a Patrióták madridi nagygyűlése

Óriási erődemonstráció, egy új európai jobboldal erőt adó seregszemléje volt a Patrióták Európáért pártcsalád szombati, madridi nagygyűlése, ahonnan több ezer résztvevő küldte el a megújulás üzenetét Európa minden pontjába - mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A politikus jelezte, az esemény leggyakrabban visszatérő szava a rekonkviszta, azaz a visszafoglalás volt, és ez nem véletlen, mert a patrióta közösséget olyanok alkotják, akik szeretnék újra naggyá tenni Európát, megőrizni olyannak, "amilyennek szeretjük", a világ legjobb helyének. Ehhez kell pár dolog, például erős határvédelem, visszanyert versenyképesség, megerősített családpolitika, "vagy egy másik megközelítésben kevesebb ideológiai őrültség és több őszinte szó" - tette hozzá. Dömötör Csaba azt mondta, ez a közösség a normalitást is képviseli, ezért még annál is több támogatásra számíthat, mint amennyit tavaly júniusban elért, ezért van az, hogy az ellenfelei politikai eszközökkel minden lehetséges módon támadják. "Az Európai Parlamentben el akarnak minket hallgattatni, nem adják meg a szakbizottsági vezetői helyeket, amelyek egyébként járnának, aztán a Facebookon cenzúráznak, visszatartják az uniós pénzeket, míg a brüsszeli kasszából az ellenfeleinket pénzelik" - sorolta. Szavai szerint ugyanakkor "hiába minden vesződésük", a patriótákat nem lehet elhallgattatni, mert valójában nem őket hallgattatnák el, hanem a hazaszeretetet, azt pedig nem lehet, mert az emberi lét egyik legfontosabb kötődése. A műsorvezető azon kérdésére, miszerint lehet-e hatása az európai többségre, hogy az európai sajtó és a hazai ellenzéki orgánumok is a szélsőjobboldali jelzőt ragasztják a Patrióták Európáért pártcsaládra, fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a hazaszeretet sohasem lehet szélsőséges, és az ilyen típusú jelzők dobálása az egyre hatástalanabb elszigetelési szándék, valamint a gondolattalanság jele. Rámutatott, hogy a patriótáknak konkrét felvetéseik vannak - ilyen a határok megvédése, a versenyképesség visszaszerzése például az energiaárak növekedésének megállításával, a családpolitika középpontba helyezése -, és ezekre vannak konkrét javaslatok is, de "ők erre nem reagálnak, nem azt mondják, hogy nem így kéne, hanem máshogy, hanem jelzőket dobálnak vissza", úgyhogy ez egyre inkább tévút. Dömötör Csaba szólt arról is, hogy a brüsszeli elit a számára kínos ügyeket nem engedi napirendre venni. A fideszes politikus ezek közé sorolta a pénzmosással összefüggő Reyndres-botrányt, a brüsszeli nyilvánosságban a nagykoalíciónak hasznot hajtó Facebook-cenzúrát, valamint a Timmermans-botrányt is, amely arról szól, hogy az Európai Bizottság civilnek mondott aktivista csoportokat támogatott titkos szerződéseken keresztül, amelyek - holland sajtóhírek szerint - azt kapták feladatul, hogy politikusoknál lobbizzanak, gyakoroljanak rájuk nyomást, szervezzenek tömegtüntetést, tömeges e-mail-küldést. "Most ezt tapasztaljuk, nemcsak Brüsszelben, hanem idehaza is, van olyan szervezet Magyarországon, amely nyolc különféle brüsszeli programból kap finanszírozást, és arra büszke, hogy feljelentéseik után legalább huszonegy alkalommal már elítélték Magyarországot a bevándorláspolitikája miatt, mindeközben lejárató anyagokat írnak, hogy a bizottság aztán ezekre is hivatkozva tartsa vissza a nekünk járó uniós pénzeket" - tette hozzá. A fideszes EP-képviselő hangoztatta, ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, "mint ahogy Amerikában véget vetettek ennek a pénzszivattyúnak, Európában is föl kell számolni ezt a liberális pénzszivattyút, főleg azért, mert káros Magyarországnak". "Ennek az első lépése az átláthatóság, ezért a Patrióta-frakcióval azt fogjuk kezdeményezni, hogy a brüsszeli intézmények hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, jogunk van tudni, és mindenkinek joga van tudni, hogy kiket pénzeltek, mennyibe került mindez, és mit kértek ezért cserébe" - közölte, megjegyezve, kiderül, Brüsszelben vallják-e azokat az átláthatósági elveket, amelyeket minden tagállamtól megkövetelnek. Dömötör Csaba arra a kérdésre, hogy lát-e törekvéseket, hogy az Európai Unió átvenné az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, az USAID szerepét, amelyen keresztül az Egyesült Államok demokrata vezetése több mint 6 ezer újságírót és több mint 700 szerkesztőséget pénzelt a világon, azt felelte, egyértelműen. Az elmúlt napokban kiderült, az amerikai demokraták világméretű rendszert építettek ki, hogy az ideológiájukat, politikájukat más országokban is elterjesszék - mondta. Hozzáfűzte, ez a kívülről történő beavatkozás egyik eszközrendszere lett, a pénzelt szervezetek terjesztették, képviselték a bevándorlást támogató álláspontot, a genderpolitikát és a háborús propagandát is. A fideszes EP-képviselő szavai szerint "ez a politika Amerikában megbukott a választáson, és már biztos, hogy fel fogják számolni, és ezért az a legnagyobb kérdés most, hogy sikerül-e Brüsszelbe telepíteniük ezeket a pénzcsapokat, sikerül-e elérniük, hogy az európai adófizetők finanszírozzák tovább ezeket az aktivistákat".