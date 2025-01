Menczer Tamás: Brüsszel úgy ad kegyelmet Magyar Péternek, ahogy Biden a saját fiának

A helyzet egészen világos, Magyar Péter ellopott egy telefont, ez egy köztörvényes bűncselekmény. Weber és Brüsszel pedig kegyelmet ad neki, pont úgy, ahogyan Joe Biden adott kegyelmet a bűnöző fiának. Ez vérlázító és elfogadhatatlan! Magyar Péternek is vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Még akkor is, hogyha ez szokatlan számára. Aki a diszkóban éjjel legény, az nappal a bíróság előtt is legyen az!