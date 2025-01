„A testemmel próbáltam a kisfiamat védeni” – elszabadult tűzijáték elől menekültek az emberek Újbudán

Nem véletlenül erősen szabályozott a pirotechnikai eszközök használata, amelyek 2024. december 31-én egy ember halálát is okozták hazánkban, előtte egy nappal egy osztrák fiatal az ujját vesztette el, és több társasházban tüzek is keletkezett ezek miatt. A XI. kerületben minden bizonnyal kevés szülő, kutyasétáltató és futó gondolta azt, hogy a 2024-es évzáró sétája, szabadtéri testmozgása rémült menekülésbe megy át egy elszabadult tűzijáték miatt a Bikás parkban.

A Bikás parki szobor lábától lőtték a pirotechnikai eszközöket, melyek aztán az emberek felé kezdtek repülni. Sokaknak menekülnie kellett az elszabadult tűzijáték miatt

Elszabadult tűzijáték okozott pánikot

„A feleségemmel és a kiscsoportos fiammal egy kis sétára indultunk a Bikás parkban, hogy kicsit megmozgassunk magunkat a sok bejgli és finomság után” – kezdte történetüket a Metropolnak Ferenc, aki elmondta, látta, hogy egy apuka két az övével nagyjából egyidős gyermekkel a parkban található dombra igyekszik egy rakás pirotechnikai eszközzel.

Csaknem a domb tetején volt, amikor a földre tette a tűzijátékokat, amiket aztán meggyújtott, ám míg az első néhány darab az ég felé repült, eldőlt az azokat tartó eszköz és annak tartalma a parkban lévő emberek felé kezdett szállni. Láttam, hogy ez nem vicc, felkaptam a gyermekemet és hátat fordítottam a repülő tűzijátékoknak. Ahogy a rakéták elkezdtek felénk repülni, a testemmel próbáltam védeni a kisfiamat

– idézte fel a rémisztő eseményeket az édesapa, aki arról is beszélt, hogy ezek után többedmagával együtt az egyik virágágyás mögött keresett fedezéket.

„Az egész olyan volt, mit egy akciófilmben, amikor egyik pillanatról a másikra elkezdenek lőni a katonákra, akik fedezékbe próbálnak rohanni. A virágágyás mögött bújva láttam, hogy az egész okozója, a tűzijátékot fellövő apuka is ott bújik mellettünk” – osztotta meg a Metropollal Ferenc, aki arról is beszélt, hogy egy babakocsis pár és több kutyasétáltató is velük együtt menekült a virágágyás mögé.

A sokkoló események után, ahol szerencsére senki sem sérült meg, az jutott eszembe, hogy lehet valaki ennyire felelőtlen, illetve hogy csinálhatott két pici gyerekkel ilyen veszélyes dolgot, amihez láthatóan nem értett. A saját családját és másokét veszélyeztette, valamint annyit sem mondott a végén, hogy sajnálom

– zárta gondolatait a történtek kapcsán Ferenc.