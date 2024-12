Itt a nagy Szomszédok kvíz, tedd próbára a tudásod!

Te is kéthetente csütörtök esténként ott ültél a tévé előtt, hogy megtudd, mi lett Feri melójával, illetve hogy boldogul Taki bácsi a taxisok között, valamint mi újság Almával a presszóban?! Nem csak az egész ország, de a határon túli magyarok is a képernyő elé vetették magukat, hogy a Lantos utca lakóinak legújabb kalandjait, történéseit megnézhessék és másnap legyen miről beszélni a gyárban, a közértben, vagy éppen a szomszéddal. A lakótelepi családok és a hozzájuk tartozó szereplők vélhetően örökre beírták magukat a hazai televíziózás történetébe és – köszönhetően az interneten fellelhető részeknek – még azokhoz a generációkhoz is eljutottak, akik életében már nem vetítették a teleregényt. 1999. december 30-án, azaz pontosan 25 évvel ezelőtt zárult le a Szomszédok. Kvízünkkel most megtudhatod, mire emlékszel, mennyire voltál rajongója Lenke néniéknek.

A Szomszédok fiatal házasai Feri és Jutka, azaz Nemcsák Károly, illetve Ivancsics Ilona (Fotó: Magyar Televízió)

Íme a nagy Szomszédok kvíz