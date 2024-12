Hatalmas felfordulás a Blahán: emiatt vonultak ki a rendőrök

Nagyon meglepődtem. Ez reggel 8:40 körül volt, amikor én egy másik busszal megérkeztem a Blaha Lujza térre, a megállóba. Épp a mögé a busz mögé álltunk be, amivel valami gond volt. Leszálltam és kicsit körülnéztem, ekkor láttam meg, hogy mindenhol üvegszilánk van és a busz ajtaján az üveg ki van törve. Azonnal fényképeket készítettem róla. Elképzelhető, hogy az elkövető megint valami zavart utas. Azért abból van egy pár ezen az útvonalon és a 4-6 villamos vonalán is. Nem töltöttem sok időt ott, mivel így is elkéstem a munkából…