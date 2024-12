Megkezdődött a fenyőfaárusítás, ennyibe kerül most egy nordmann fenyő

Utánajártunk, hogy alakulnak a fenyőárak Budapesten az idén. A főváros IX. kerületében, a Ferenc téren szűk két héttel karácsony előtt, december 12-én nyitott ki a Ferenc téri fenyőfa vásár. Puskás Noémi és Petróczy Bálint egy párt alkotva, közösen viszik Noémi édesanyjának fenyőfa bizniszét. A 73 éves mama, azaz Léni őstermelő a karácsonyfa-nagyhatalomnak számító Surdon. A Zala vármegyei település, ahonnan ezek a fenyők is érkeztek, évente mintegy egymillió fenyővel járul hozzá a magyar emberek minél boldogabb karácsonyához. Noémi és Bálint – a környékbeliek nagy örömére – idén már hetedik éve árulnak fenyőt a fővárosi Ferenc téren.

A fenyőárak Budapesten 10-15 százalékkal emelkedtek a tavalyihoz képest Fotó: Kovács Dávid

Fenyőárak Budapesten: a nordmann a legdrágább, de a legnépszerűbb is

A töretlen népszerűségnek örvendő nordmann fenyőt 10 ezer forint körüli méteráron kínálják. Az ezüstfenyőért 8 ezer, míg a lucfenyőért 4 ezer forintot kell fizetni.

A hazai fenyőfatermelők árai valamivel magasabbak, mint a nagy áruházaké, de Noémiék azt tapasztalják, hogy egyre inkább a hazai termelésű fákat keresik az emberek.

A nordmann fenyő a legkeresettebb, abból is a 2-2,5 méter közötti fákat viszik leginkább. Ez a fajta főleg a tartóssága miatt népszerű, mert sokáig nem hullajtja el a tűleveleit. Emellett esztétikai okokból is népszerű: a filmekben is ilyen karácsonyfákat látni

– mondja Bálint, majd hozzáteszi, hogy a lucfenyőnek is megvan a maga piaca. "A luc azok körében népszerű, akik a tradicionális karácsonyfákat keresik, hiszen ez igazi klasszikus, amit anno a nagyszülőknél láttunk. Tudni kell viszont, hogy a három típus közül ez hullajtja a leginkább a tűleveleket!"

Már pénteken voltak érdeklődők, de hétvégén indul be a nagyüzem Fotó: Metropol

Valahol e között a két fenyőféle között, félúton helyezkedik el az ezüstfenyő – teszi hozzá Noémi, aki már az első napok forgalmát illetően érdekes dologra lett figyelmes.

Petróczy Bálint a párja, Noémi édesanyjának Surdon termelt fenyőit árulja Fotó: Metropol

Idén azt tapasztaljuk, hogy érezhetően többen vannak azok, akik hamarabb jönnek, mert szeretnék előbb megvenni a fájukat, mint a korábbi években. Mintha az emberek most jobban ki lennének éhezve a karácsony hangulatára!

Számukra jó hír, hogy a Ferenc téren még talpat is vásárolhatnak a fenyőhöz, amibe aztán Bálint akár pillanatok alatt bele is faragja a választott tűlevelűt – nem kis megpróbáltatástól megkímélve ezzel a vevők otthoni konyhakés-készletét. Sőt, ha a körülmények és a távolság engedi, akkor bizonyos esetekben akár házhoz is viszik a tőlük vett fenyőt. Sok is a visszatérő vásárló.